Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Damla Kent Projesi halka arz kaç lot verir? Gereken sertifika sayısı

Damla Kent Projesi halka arz kaç lot verir? Gereken sertifika sayısı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Damla Kent Projesi halka arz kaç lot verir? Gereken sertifika sayısı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Başakşehir'de hayata geçirilen Damla Kent Projesi gayrimenkul sertifikası halka arzı, 8 Ağustos'a kadar talep toplamaya devam ediyor. Yatırımcıların gündeminde 'Damla Kent Projesi halka arz kaç lot verir kişi başı' sayısı yer aldı. Bu kapsamda sertifika almak isteyenler talep edecekleri sertifika miktarını da araştırıyor.

Damla Kent Evleri Projesi 7,59 TL sabit fiyatla sunulan sertifikalar aracılığıyla hem ev sahibi olma hem de borsa üzerinden kazanç sağlama imkanı tanıyor. “DMLKT” koduyla işlem gören  Damla Kent Projesi halka arz lot sayısı, kişi başı düşen miktar ve talep edilmesi gereken sertifika miktarı araştırılıyor. Sertifikalar 11 Ağustos’ta borsada işlem görmeye başlayacak.

DAMLA KENT PROJESİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Damla Kent Projesi’nin halka arzı, 4-5-6-7 ve 8 Ağustos 2025 tarihleri arasında Borsa İstanbul’da “DMLKT” işlem koduyla talep topluyor. 

İlk etapta 1.923.481.733 lot belirlendi. Ek satışlarla birlikte bu sayı 2.820.593.495 sertifika sayısına ulaşabiliyor.

Sertifikalar, proje kapsamında 1.540 konutu temsil ediyor ve her bir sertifika 7,59 TL sabit fiyatla satışa sunuluyor.

Toplam halka arz büyüklüğü ek satışlarla 21,4 milyar TL’ye ulaşacak.

Damla Kent Projesi halka arz kaç lot verir? Gereken sertifika sayısı - 1. Resim

DAMLA KENT PROJESİ HALKA ARZ KİŞİ BAŞI LOT SAYISI

Kişi başı lot dağılımı, halka arzın oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilmesi nedeniyle yatırımcı sayısına ve talebe bağlı olarak değişmekte. 

Türkiye’de kayıtlı 36,8 milyon yatırımcının tamamının katılması durumunda, kişi başı yaklaşık 76 sertifika düşecek.

Bakiyeli hesaplara (10,43 milyon) bakıldığında bu sayı 270 sertifikaya yükseliyor.

2025 yılında halka arzlara katılan 3,09 milyon yatırımcının katılımı baz alındığında ise kişi başı 912 sertifika düşeceği öngörülüyor.

Damla Kent Projesi halka arz kaç lot verir? Gereken sertifika sayısı - 2. Resim

HANGİ DAİRE İÇİN KAÇ SERTİFİKA GEREKİYOR?

1+1 daire için 631.516, 2+1 daire için 863.276, 3+1 daire için 1.384.916 ve 4+1 daire için 1.833.345 sertifika gerekiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kıtaların ötesinden Yüksekova'ya geldi! Mehirde verilen altınlar Endonezyalı gelini şaşkına çevirdiFıkra değil gerçek! Gündüz vakti ilçe merkezinde define ararken yakalandılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mustafa Demir kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı hayatını kaybetti - HaberlerMustafa Demir kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı hayatını kaybettiArzu Çimen öldü mü? Esra Erol'daki Arzu ölüm haberiyle gündeme geldi - HaberlerArzu Çimen öldü mü? Esra Erol'daki Arzu ölüm haberiyle gündeme geldiAnkara elektrik kesintisi sorgulama: Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? Çubuk, Elmadağ, Etimesgut... - HaberlerAnkara elektrik kesintisi sorgulama: Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? Çubuk, Elmadağ, Etimesgut...MasterChef İhsan kimdir? İhsan Yiğit Uçak'ın hayatı merak konusu oldu - HaberlerMasterChef İhsan kimdir? İhsan Yiğit Uçak'ın hayatı merak konusu olduHalit Yukay kimdir, bulundu mu? - HaberlerHalit Yukay kimdir, bulundu mu?S Sport Plus şifreli mi, nereden izlenir? - HaberlerS Sport Plus şifreli mi, nereden izlenir?
Sonraki Haber Yükleniyor...