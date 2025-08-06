Damla Kent Projesi halka arz kaç lot verir? Gereken sertifika sayısı

Damla Kent Evleri Projesi 7,59 TL sabit fiyatla sunulan sertifikalar aracılığıyla hem ev sahibi olma hem de borsa üzerinden kazanç sağlama imkanı tanıyor. “DMLKT” koduyla işlem gören Damla Kent Projesi halka arz lot sayısı, kişi başı düşen miktar ve talep edilmesi gereken sertifika miktarı araştırılıyor. Sertifikalar 11 Ağustos’ta borsada işlem görmeye başlayacak.

DAMLA KENT PROJESİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Damla Kent Projesi’nin halka arzı, 4-5-6-7 ve 8 Ağustos 2025 tarihleri arasında Borsa İstanbul’da “DMLKT” işlem koduyla talep topluyor.

İlk etapta 1.923.481.733 lot belirlendi. Ek satışlarla birlikte bu sayı 2.820.593.495 sertifika sayısına ulaşabiliyor.

Sertifikalar, proje kapsamında 1.540 konutu temsil ediyor ve her bir sertifika 7,59 TL sabit fiyatla satışa sunuluyor.

Toplam halka arz büyüklüğü ek satışlarla 21,4 milyar TL’ye ulaşacak.

DAMLA KENT PROJESİ HALKA ARZ KİŞİ BAŞI LOT SAYISI

Kişi başı lot dağılımı, halka arzın oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilmesi nedeniyle yatırımcı sayısına ve talebe bağlı olarak değişmekte.

Türkiye’de kayıtlı 36,8 milyon yatırımcının tamamının katılması durumunda, kişi başı yaklaşık 76 sertifika düşecek.

Bakiyeli hesaplara (10,43 milyon) bakıldığında bu sayı 270 sertifikaya yükseliyor.

2025 yılında halka arzlara katılan 3,09 milyon yatırımcının katılımı baz alındığında ise kişi başı 912 sertifika düşeceği öngörülüyor.

HANGİ DAİRE İÇİN KAÇ SERTİFİKA GEREKİYOR?

1+1 daire için 631.516, 2+1 daire için 863.276, 3+1 daire için 1.384.916 ve 4+1 daire için 1.833.345 sertifika gerekiyor.