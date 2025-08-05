Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle geliştirilen Damla Kent Evleri Projesi, Gayrimenkul Sertifikası modeliyle gündemde.

Peki, Damla Kent Projesi halka arz nasıl alınır, hangi bankalarda var?

DAMLA KENT PROJESİ HALKA ARZ NASIL ALINIR?

Gayrimenkul Sertifikası almak isteyen yatırımcıların öncelikle SPK lisanslı bir banka veya aracı kurumda yatırım hesabı açması gerekiyor.

Bu işlem, mobil uygulamalar veya internet bankacılığı üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Hesap açılışı tamamlandıktan sonra, 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında Borsa İstanbul’da “DMLKT” işlem koduyla talep toplama sürecine katılmak mümkün.

Yatırımcılar, bankaların mobil veya internet şubelerinde “Yatırımlar > Halka Arz > Hisse Senedi Halka Arz > Kesin Talep” adımlarını izleyerek almak istedikleri sertifika adedini belirtip ödeme yöntemini seçerek işlemi onaylayabilir.

Minimum 1 sertifika (7,59 TL) alınabilirken, üst sınır bulunmuyor.

DAMLA KENT PROJESİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası halka arzı, Halk Yatırım, Ziraat Yatırım ve Vakıf Yatırım liderliğinde, Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden gerçekleştiriliyor. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi büyük kamu bankalar aracılığıyla satın alınabilecek.

Halka arz, 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında talep topluyor. Yatırımcılar, bu süre zarfında herhangi bir SPK lisanslı aracı kurumda mevcut bir yatırım hesabı üzerinden veya yeni hesap açarak sürece katılabilir.

DAMLA KENT PROJESİ HALKA ARZ LOT SAYISI

Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası halka arzında, toplam 1.923.481.733 adet sertifika satışa sunuluyor. Ek satışla birlikte bu rakam 2.820.593.495 adede ulaşabilir.

Her bir sertifika 7,59 TL sabit fiyatla işlem görüyor ve halka arz büyüklüğü ek satış dahil 21,4 milyar TL’ye ulaşıyor.