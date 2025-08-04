Gayrimenkul Sertifikası halka arz başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle hayata geçirilen yeni finansman modeli, Damla Kent Evleri'nde konut edinme imkanı sağlıyor.

Peki, 2+1 ve 3+1 Damla Kent Evleri için ne kadar Gayrimenkul Sertifikası gerekiyor?

2+1 VE 3+1 DAMLA KENT EVLERİ İÇİN NE KADAR GAYRİMENKUL SERTİFİİKASI GEREKİYOR?

Gayrimenkul Sertifikası halka arz süreci 4 Ağustos Pazartesi günü başladı. 5-6-7 ve 8 Ağustos 2025 tarihlerinde talep toplamaya devam edecek. Halka arz fiyatı 7.59 lira olarak açıklanan sertifika DMLKT” koduyla borsada işlem görüyor.

Buna göre 2+1 ve 3+1 Damla Kent Evleri için gereken sertifika miktarı şu şekilde:

2+1 88 metrekare brüt büyüklüğe sahip konut için 863 bin 276 adet sertifika gerekiyor.

3+1 144 metrekare brüt büyüklüğe sahip konut için ise 1 milyon 384 bin 916 adet sertifika gerekmekte.

DAMLA KENT EV SAHİBİ OLMAK İÇİN NE KADAR SERTİFİKA GEREKİYOR?

Projede, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 evler bulunuyor.

1+1 62 metrekare brüt büyüklüğe sahip konut için 631 bin 516 adet sertifika gerekiyor.

4+1 evler ise 194 metrekare brüt büyüklüğe sahip. Bu konut tipi için 1 milyon 833 bin 345 adet sertifika gerekiyor.

DAMLA KENT PROJESİ GAYRİMENKUL SERTİFİKASI KAÇ LOT?

Toplam 1.923.481.733 lot Olarak belirlendi. Gayrimenkul Sertifikası alımında alt limit bir adet sertifika bedelidir ve üst limit bulunmamaktadır. 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında, tüm banka ve aracı kurumlarda bulunan yatırım hesaplarınız üzerinden talepte bulunulabilir.