Gayrimenkul Sertifikası halka arz hangi bankadan alınır? Damla Kent Evleri talep tarihleri

4-8 Ağustos tarihleri arasında halka arz edilen DMLKT işlem kodlu Gayrimenkul Sertifikası kamuoyunun gündeminde. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Emlak Konut GYO ve TOKİ iş birliğiyle geliştirilen Damla Kent Evleri projesi talep toplama tarihleri de belli oldu.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HALKA ARZ HANGİ BANKADAN ALINIR?

Damla Kent projesi için Gayrimenkul Sertifikası halka arzı, 4-8 Ağustos 2025 tarihlerinde Halk Yatırım, Ziraat Yatırım ve Vakıf Yatırım öncülüğünde, tüm bankalar ve SPK lisanslı aracı kurumlar üzerinden gerçekleştirilecek.

Yatırımcılar, Gayrimenkul Sertifikası halka arz Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi büyük bankaların yanı sıra QNB Invest, Garanti BBVA Yatırım, Ahlatcı Yatırım gibi aracı kurumların mobil, internet veya şube kanallarından “DMLKT” işlem koduyla sertifika talebinde bulunabilir.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HALKA ARZ NASIL ALINIR?

Gayrimenkul Sertifikası almak için öncelikle Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım veya diğer SPK lisanslı banka/aracı kurumlarda bir yatırım hesabı açılması gerekiyor. Bu işlem, banka şubeleri, mobil uygulamalar veya internet şubeleri üzerinden dakikalar içinde tamamlanabilir.

Ardından 4, 5, 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde “DMLKT” işlem koduyla Borsa İstanbul’da talep toplama başlayan Gayrimenkul Sertifikası; mobil/internet şubesinde

“Yatırımlar > Halka Arz > Hisse Senedi Halka Arz > Kesin Talep” adımlarını izleyerek sertifika adedini belirtip ödeme yöntemini seçerek işlemi onaylayacak.

Minimum 1 sertifika (7,59 TL) alınabilir, üst sınır yoktur.

DAMLA KENT EVLERİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Damla Kent projesi için Gayrimenkul Sertifikası talep toplama süreci, 4-8 Ağustos 2025 tarihlerinde Borsa İstanbul’da “DMLKT” koduyla gerçekleşecek.

5 günlük süreçte, 1.923.481.733 adet sertifika (ek satışla 2.820.593.495 adet) 7,59 TL’den satışa sunulacak.