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Gayrimenkul Sertifikası halka arz kaç lot verir? İşlem kodu açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gayrimenkul Sertifikası halka arz kaç lot verir? İşlem kodu açıklandı
Gayrimenkul Sertifikası, Halka Arz, TOKİ, Emlak Konut, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Damla Kent Evleri, TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle hazırlanan Gayrimenkul Sertifikası halka arz başladı. 'Gayrimenkul Sertifikası halka arz kaç lot verir, işlem kodu ne' konuları belli oldu. BİST'te işlem göreceği tarih netleşti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Emlak Konut GYO tarafından geliştirilen Damla Kent projesi, Gayrimenkul Sertifikası modeliyle 4-8 Ağustos 2025’te Borsa İstanbul’da halka arz ediliyor. Halka arz lot sayısı ve borsa işlem kodu merak edildi. 

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Emlak Konut GYO’nun Damla Kent projesi için halka arz edilecek Gayrimenkul Sertifikası, 4, 5, 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde Borsa İstanbul'da talep toplayacak. 

Toplam 1.923.481.733 Lot Olarak belirlendi. Ek satışla bu sayı 2.820.593.495 adete ulaşabilir.

Gayrimenkul Sertifikası halka arz kaç lot verir? İşlem kodu açıklandı - 1. Resim

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HİSSE İŞLEM KODU NE?

Damla Kent projesi için Gayrimenkul Sertifikası’nın işlem kodu, Borsa İstanbul’da “DMLKT” olarak belirlendi. 4-8 Ağustos 2025’te talep toplama sürecinde bu kodla işlem yapılacak.

Yatırımcılar, Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım gibi aracı kurumların mobil veya internet şubelerinden “Yatırımlar > Halka Arz > Hisse Senedi Halka Arz > Kesin Talep” adımlarını izleyerek, “DMLKT” kodunu seçip sertifika adedi ve ödeme yöntemini belirtecek. 

Gayrimenkul Sertifikası halka arz kaç lot verir? İşlem kodu açıklandı - 2. Resim

BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Damla Kent projesi için Gayrimenkul Sertifikası, 4-8 Ağustos 2025’te “DMLKT” koduyla Borsa İstanbul’da halka arz edilecek. Talep toplama, aracı kurumlar üzerinden yapılacak. Sertifikalar 11 Ağustos’ta borsada işlem görmeye başlayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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