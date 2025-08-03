Damla Kent Evleri nerede? Halka arz yarın başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde, TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle İstanbul Başakşehir’de hayata geçirilen Damla Kent Evleri, yenilikçi Gayrimenkul Sertifikası modeliyle 4 Ağustos 2025’ten itibaren halka arz edilecek. Peki, Damla Kent Evleri nerede?

DAMLA KENT EVLERİ NEREDE?

Damla Kent Evleri, İstanbul’un Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi’nde, Sultangazi’ye oldukça yakın bir konumda Mahmutbey 2396 ada 5 parsel, 2398 ada 1-2 parsel, 2399 ada 2 parsel, 2435 ada 2 parsel ve 2434 ada 1-3 parsellerde inşa edilecek.

Proje, Başakşehir’in kuzeyinde, Kuzey Marmara Otoyolu, TEM, O3 ve Basın Ekspres yollarına yakınlığıyla ulaşım avantajı sunarken Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı’na yürüyüş mesafesinde olmasıyla öne çıkıyor.

Ayrıca, İstanbul Havalimanı’na 20 km, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne yakın bir konumda bulunuyor.

DAMLA KENT EVLERİ NEREDE İNŞA EDİLECEK?

Damla Kent Evleri, İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi’nde, Sultangazi’ye yakın bir konumda Mahmutbey parsellerinde yer alıyor.

DAMLA KENT PROJESİNİN TESLİM TARİHİ NE ZAMAN?

Projenin inşaatı 1 Ekim 2025’te başlayacak ve 4 Şubat 2029’da tamamlanacak.

Asli Edim (Konut Sahipliği): Yatırımcılar belirli sayıda sertifika biriktirerek doğrudan konut sahibi olabiliyor. Bu süreç 5 Şubat 2026-4 Ağustos 2028 tarihleri arasında işleyecek.

Tali Edim (Gelir Ortaklığı): Yeterli sayıda sertifikaya ulaşamayan yatırımcılar, proje sonunda açık artırmayla satılan konutlardan elde edilen gelirden pay alacak.

Satılamayan konutlar TOKİ tarafından ekspertiz değerinin yüzde 80'i oranında satın alınacak. Nakit ödemeler 8 Ağustos 2029'da yapılacak.