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Damla Kent Evleri nerede? Halka arz yarın başlıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Damla Kent Evleri nerede? Halka arz yarın başlıyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Damla Kent Evleri, TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle 4-8 Ağustos’ta Gayrimenkul Sertifikası modeliyle halka arz ediliyor. İstanbul Başakşehir’deki proje, 5.325 konut ve 244 ticari ünitesiyle küçük yatırımcılara ev sahibi olma imkanı sunuyor. Halka arz öncesi vatandaşların gündeminde ise Gayrimenkul Sertifikası detayları ve Damla Kent Evleri nerede yer alıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde, TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle İstanbul Başakşehir’de hayata geçirilen Damla Kent Evleri, yenilikçi Gayrimenkul Sertifikası modeliyle 4 Ağustos 2025’ten itibaren halka arz edilecek. Peki, Damla Kent Evleri nerede? 

DAMLA KENT EVLERİ NEREDE?

Damla Kent Evleri, İstanbul’un Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi’nde, Sultangazi’ye oldukça yakın bir konumda Mahmutbey 2396 ada 5 parsel, 2398 ada 1-2 parsel, 2399 ada 2 parsel, 2435 ada 2 parsel ve 2434 ada 1-3 parsellerde inşa edilecek.

Proje, Başakşehir’in kuzeyinde, Kuzey Marmara Otoyolu, TEM, O3 ve Basın Ekspres yollarına yakınlığıyla ulaşım avantajı sunarken Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı’na yürüyüş mesafesinde olmasıyla öne çıkıyor.

Ayrıca, İstanbul Havalimanı’na 20 km, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne yakın bir konumda bulunuyor.

Damla Kent Evleri nerede? Halka arz yarın başlıyor - 1. Resim

DAMLA KENT EVLERİ NEREDE İNŞA EDİLECEK?

Damla Kent Evleri, İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi’nde, Sultangazi’ye yakın bir konumda Mahmutbey parsellerinde yer alıyor.

DAMLA KENT PROJESİNİN TESLİM TARİHİ NE ZAMAN?

Projenin inşaatı 1 Ekim 2025’te başlayacak ve 4 Şubat 2029’da tamamlanacak. 

Asli Edim (Konut Sahipliği): Yatırımcılar belirli sayıda sertifika biriktirerek doğrudan konut sahibi olabiliyor. Bu süreç 5 Şubat 2026-4 Ağustos 2028 tarihleri arasında işleyecek.

Damla Kent Evleri nerede? Halka arz yarın başlıyor - 2. Resim

Tali Edim (Gelir Ortaklığı): Yeterli sayıda sertifikaya ulaşamayan yatırımcılar, proje sonunda açık artırmayla satılan konutlardan elde edilen gelirden pay alacak.

Satılamayan konutlar TOKİ tarafından ekspertiz değerinin yüzde 80'i oranında satın alınacak. Nakit ödemeler 8 Ağustos 2029'da yapılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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