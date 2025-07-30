Yeni nesil yatırım aracı olarak adlandırılan Gayrimenkul Sertifikası, konut almak isteyen vatandaşların peşinatsız, faiz ve taksit yükünü de azaltmaktadır. 5 etaptan oluşacak Damla Kent Projesi kapsamında 5 bin 325 adet konut ve 244 adet ticari ünite inşa edilecek. Peki, Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır? İşte detaylar...

Damla Kent Projesisinin ilk etabında yer alan 1540 konut, Gayrimenkul Sertifikası ile halka arz olacağı belli oldu. Sürecin devamında ise ikinci etapta bulunan 674 konutun halka arz edilmesi planlanıyor.

Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır? sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Damla Kent projesinde halka arz edilecek konutlar ve karşılık geldiği sertifika adetleri ise şöyle:

"62 metrekarelik 175 adet 1+1 daire, 631 bin 516 adet sertifika, 88 metrekarelik 1076 adet 2+1 daire, 863.276 adet sertifika, 144 metrekarelik 758 adet 3+1 daire, 1 milyon 384 bin 916 adet sertifika, 194 metrekarelik 205 adet 4+1 daire, 1 milyon 833 bin 345 adet sertifika".

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

Gayrimenkul sertifikası alabilmek için Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak herhangi bir banka ya da aracı kurumlarda yatırım hesabı bulunması zorunludur.

Gayrimenkul sertifikası almak isteyen vatandaşların izleyeceği yol haritası ise şöyle açıklandı:

Gayrimenkul Sertifikası alabilmek için Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere herhangi bir banka ya da aracı kurumlarda yatırım hesabı bulunması gerekiyor. Banka veya aracı kurum şubelerinden ya da mobil/internet uygulamalarından yatırım hesabı açma talebi oluşturulabilir. Hesap açılışı tamamlandıktan sonra hesabınız borsa işlemlerine uygun hale getirilir. 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında, tüm banka ve aracı kurumlarda bulunan yatırım hesaplarınız üzerinden talepte bulunulabilir. Mobil veya internet şubeleri üzerinden işlemler bölümünden Yatırımlar-Halka Arz-Hisse Senedi Halka Arz- Kesin Talep adımları takip edilmelidir. 'DMLKT' işlem kodunu seçilir, almak istenilen sertifika adedi girilerek ödeme yöntemi belirlenir.