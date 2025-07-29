TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliği ile hayata geçirilen Gayrimenkul Sertifikası, az miktarda ödeme yaparak konut sahibi olma fırsatı sunuyor. 7,59 TL'lik birim fiyatıyla halka arz olacak Gayrimenkul Sertifikası katılım endeksine uygun olup olmadığı merak ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Gayrimenkul Sertifikası modelini hayata geçirdi. Küçük miktarla yatırım yapma fırsatı sunan Gayrimenkul Sertifikası katılım endeksine uygun mu? merak ediliyor.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Gayrimenkul Sertifikası, İSFA İslami Finans Danışma Komitesi'nin kararına göre Katılım Finans İlkelerine uygunluğu tespit edildi. Faizsiz finans modeline önem veren yatırımcılar için tercih edilebilir seçenekler arasında olan Gayrimenkul Sertifikası, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetiminde ve TOKİ’nin tamamlama garantisiyle sunuluyor.

Emlak Konut GYO’nun açıklamalarına göre, sertifikalar Borsa İstanbul’da hisse senedi gibi alınıp satılabiliyor ancak bu işlemler Katılım Finans İlkeleri’ne uygun olarak gerçekleştiriliyor.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HALKA ARZ NE ZAMAN?

Gayrimenkul Sertifikası için halka arz süreci, 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yatırımcılar bu dönemde ilgili bankalar üzerinden sertifika talebinde bulunabilecek.

Sertifikalar 11 Ağusots 2025'ten itibaren işlem görmeye başlayacak. Böylece yatırımcılar diledikleri zaman alım-satım işlemi yapabilecek. Projenin inşaatına ise 1 Ekim 2025'te başlanması bekleniyor.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HALKA ARZ ÜCRETİ NE KADAR?

Halka arz birim fiyatı 7,59 TL olarak belirlendi. Herhangi bir üst limit uygulanmayan sertifika da alt limit olarak bir adet sertifika bedeli yani 7,59 TL'de tutuldu.