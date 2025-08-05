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Damla Kent için talep toplama başladı! Gayrimenkul Sertifikası halka arzında son tarih: 8 Ağustos

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Damla Kent için talep toplama başladı! Gayrimenkul Sertifikası halka arzında son tarih: 8 Ağustos
Gayrimenkul Sertifikası, Ev, Yatırım, TOKİ, Emlak Konut, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Emlak Konut güvencesiyle Damla Kent projesinden küçük birikimlerle ev sahibi olma imkânı sunan Gayrimenkul Sertifikası’nda talep toplama süreci başladı. Halka arz fiyatı 7,59 TL olarak belirlenen sertifikalar, Borsa İstanbul’da “DMLKT” işlem koduyla işlem görecek.

İstanbul Başakşehir’de hayata geçirilecek Damla Kent projesine ait Gayrimenkul Sertifikası’nda talep toplama süreci dün başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ ve Emlak Konut GYO tarafından hayata geçirilen Gayrimenkul Sertifikası modeliyle, küçük paylarla büyük yatırım imkânı sunuluyor.

Farklı gelir gruplarının konut sahibi olabilmesini hedefleyen bu yeni yatırım aracı, yatırımcılara hem konut edinme hem de alım-satım yoluyla birikimlerini değerlendirme fırsatı tanıyor. 7,59 TL fiyatla Borsa İstanbul’da “DMLKT” koduyla işlem görecek sertifikalar için talepler 8 Ağustos’a kadar oluşturulabilecek.

Damla Kent için talep toplama başladı! Gayrimenkul Sertifikası halka arzında son tarih: 8 Ağustos - 1. Resim

3 AVANTAJLI SEÇENEK SUNULUYOR 

Emlak Konut tarafından halka arz edilen Gayrimenkul Sertifikası ile tasarruf sahiplerine üç farklı kazanç yöntemi sunuluyor.

1) Konut Edinme Hakkı (Asli Edim):

Yatırımcı, Damla Kent projesinden almak istediği ev için gerekli miktarda sertifikayı kendi bütçesine uygun şekilde biriktirir ve proje tamamlandığında istediği eve sahip olur.

2) Nakit Kazanma Hakkı (Tali Edim):

Gayrimenkul Sertifikası biriktiren yatırımcılar, ev almayı tercih etmedikleri durumda ‘Tali Edim’ yöntemine başvurabilir. TOKİ ve Emlak Konut, proje sonunda tali edim kapsamında daireleri açık artırmayla satışa çıkarır. Elde edilen gelir sertifika sahiplerinin yatırım hesaplarına payları oranında nakit olarak aktarılır.

3) Alım-Satım (Hisse Gibi İşlem):

Asli edim ya da tali edimi tercih etmeyen yatırımcılar, sertifikalarını Borsa İstanbul’da alıp satarak, piyasa koşullarına bağlı olarak kâr etme imkânına sahip olabilir.

Damla Kent için talep toplama başladı! Gayrimenkul Sertifikası halka arzında son tarih: 8 Ağustos - 2. Resim

İSTANBUL’UN YENİ MERKEZİ 

Başakşehir’de hayata geçirilecek olan 1+1’den 4+1’e kadar farklı daire seçenekleriyle her ihtiyaca cevap veren proje, eğitim kurumlarına, hastanelere ve camilere yakınlığıyla hayatı kolaylaştırıyor. Damla Kent, geniş meydanlar, yemyeşil parklar, çocuk oyun alanları, kapalı otoparklar, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla huzurlu bir hayatın kapılarını aralıyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine yakın olan Damla Kent projesi, İstanbul Havalimanı’na ise sadece 20 kilometre uzaklıkta. Ayrıca, Kuzey Marmara, Avrupa Otoyolu, Basın Ekspres ve E-5’e bağlantı yolları ile İstanbul’un her noktasına hızlı erişim imkânı olan Damla Kent projesi, 3 metro hattı ve 1 tramvay hattına da ulaşım kolaylığı sayesinde toplu taşıma konforunu zirveye taşıyor.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NEDİR?

Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen Gayrimenkul Sertifikası, Borsa İstanbul’da işlem gören, küçük birikimlerle Damla Kent projesinden ev sahibi olmanızı sağlayan ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından denetlenen bir yatırım aracıdır.

Gayrimenkul Sertifikası yatırım modelinde geleneksel yöntemlerden farklı olarak peşinat, taksit ve faiz gibi yükümlülükler bulunmuyor. Böylece, gayrimenkul yatırımı ve ev sahibi olmak farklı gelir grupları için erişilebilir hâle geliyor.

Tüm sertifikalar, hisse senetleri gibi Merkezî Kayıt Kuruluşunda (MKK), adınıza kayıtlı yatırım hesabınızda dijital olarak güvenle saklanır.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

Damla Kent projesinden ev almak ya da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşların izleyeceği yol haritası şu şekilde açıklandı:

  • Yatırım hesabı olan herkes hisse senedi alır gibi Gayrimenkul Sertifikası alabilir.
  • Gayrimenkul Sertifikası almak için, Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere herhangi bir banka veya aracı kurumlardan yatırım hesabınızın olması gerekir.
  • Banka veya aracı kurum şubelerinden ya da mobil/internet uygulamalarından yatırım hesabı açabilirsiniz.
  • Hesap açılışı tamamlandıktan sonra hesabınız borsa işlemlerine uygun hâle getirilir.
  • Bir sertifikanın pay adet fiyatı 7,59 TL olarak belirlenmiştir. Gayrimenkul Sertifikası alımında alt limit bir adet sertifika bedelidir ve üst limit bulunmamaktadır.
  • 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında, tüm banka ve aracı kurumlarda bulunan yatırım hesaplarınız üzerinden talepte bulunabilirsiniz.
  • Mobil veya internet şubeleri üzerinden İşlemler > Yatırım ve Hisse Senedi > Halka Arz İşlemleri > Talep Girişi adımları izlenir.
  • Talep Edilen Menkul Kıymet bölümünden “DMLKT” işlem kodunu seçerek, almak istediğiniz sertifika adedini girerek işleminizi onaylayın.
  • Sertifikalar 14 Ağustos 2025’ten itibaren Borsa İstanbul’da işlem görecektir.
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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