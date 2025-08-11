Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Ekonomi > Talep patlaması yaşandı! Damla Kent Perojesi'nde halka arz büyüklüğü belli oldu

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Emlak Konut GYO güvencesiyle İstanbul Başakşehir’de hayata geçirilecek Damla Kent projesine ait Gayrimenkul Sertifikası’nda talep toplama süreci sona erdi. Halka arz edilen 1.923.481.773 adet gayrimenkul sertifikası ile ek satışa sunulan 897.111.722 adet gayrimenkul sertifikalarının tamamının satışı gerçekleşti. Böylece toplam halka arz büyüklüğü 21.4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle İstanbul Başakşehir’de hayata geçirilen Damla Kent projesine ait Gayrimenkul Sertifikası’nda talep toplama süreci 8 Ağustos'ta sona erdi. 4 Ağustos’ta başlayan süreçte, yatırımcılar 7,59 TL sabit fiyatla Borsa İstanbul üzerinden ‘DMLKT’ işlem koduyla talepte bulundu. 

HEPSİ SATILDI

Halka arzda satışa sunulan tüm gayrimenkul sertifikalarının satışı gerçekleşti. Toplam halka arz büyüklüğü 21.4 milyar TL'ye ulaştı. 

Talep patlaması yaşandı! Damla Kent Perojesi'nde halka arz büyüklüğü belli oldu - 1. Resim

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Damla Kent Projesi'ne ait gayrimenkul sertifikalarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle, 4-5-6-7-8 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleşmiştir.
Halka arzda 1 adet gayrimenkul sertifikasının fiyatı 7,59 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 1.923.481.773 adet gayrimenkul sertifikası ile ek satışa sunulan 897.111.722 adet gayrimenkul sertifikalarının tamamının satışı gerçekleşmiştir.

Toplam halka arz büyüklüğü 21.408.304.627 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda, ek satış hariç halka arz edilen 1.923.481.773 adet gayrimenkul sertifikasının 1,87 katına denk gelen 3.595.903.893 adet gayrimenkul sertifikası talebi gelmiştir."

 

 

