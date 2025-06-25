İzmir'de cam fabrikasında yangın! Ekipler söndürdü ama hasar büyük

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde cam fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi 641 Sokak'ta cam üretilen bir fabrikanın atölye bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle atölyede hasar oluştu. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.