Bir şehri şaşkına çeviren keşif! Yıllarca mağara zannedildi fakat...
Şanlıurfa'da bir fıstık bahçesinde yer alan ve vatandaşların yıllardır mağara olduğunu zannettiği yapının ardındaki gerçek bambaşka çıktı. Keşfin ardından Şanlıurfa Valiliği harekete geçerek yapıyı koruma altına aldı.
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Köseveli Mahallesi’nde, bir fıstık bahçesinin içinde yer alan ve yıllardır yöre halkı tarafından “mağara” olarak bilinen yapının, aslında antik bir kaya mezarı olduğu ortaya çıktı.
Yapının tarihi değeri anlaşılınca Şanlıurfa Valiliği bölgeyi koruma altına aldı.
YILLARCA HAYVAN BARINAĞI SANDILAR
Mahalle sakinleri, yer altına oyulmuş odalardan oluşan bu yapının geçmişte hayvan barınağı ya da depo olarak kullanıldığını düşünüyordu. Ancak uzmanlar tarafından yapılan incelemeler, yapının yüzeyde görünenin ötesinde, tarihî bir mezar kompleksi olduğunu ortaya koydu.
Mahallenin eski muhtarı Mehmet Kaya, bölgenin geçmişte fazla bilinmediğini belirterek, "5-10 yıl kadar önce burada bir mağara olduğunu öğrendik. Kim açtı, defineciler mi yoksa başkası mı, bilmiyoruz. Biz mağara zannediyorduk ama meğer kaya mezarıymış. Mısır’daki mezar yapılarına benzediği söyleniyor" dedi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentin kültürel mirasını kayıt altına alma çalışmaları kapsamında bu tarihi yapının tespit edildiğini duyurdu.
Vali Şıldak, Suruç’un Köseveli Mahallesi’nde bulunan mezarın, mahalle merkezinin yaklaşık bir kilometre batısında yer aldığını ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:
"Doğu-batı doğrultusunda uzanan kaya mezar, tek odalı ve dromoslu bir yapıya sahip. Giriş koridorunun (dromos) her iki tarafında üçer adet niş bulunuyor. Batı yönündeki girişin hemen yanında haç motifi yer almakta. Girişin iki yanında ise loculus adı verilen mezar oyukları dikkat çekiyor. Odanın üç cephesinde, yuvarlak kemerli ve klineli mezar bölümleri simetrik olarak yer alıyor. Ayrıca dikdörtgen formlu ve bir ya da iki klineli mezar nişleri de mevcut. Mezar odasında toplam altı açıklık bulunuyor ve bu açıklıkların üzerinde kitabeler yer alıyor."