Bir şehri şaşkına çeviren keşif! Yıllarca mağara zannedildi fakat...

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Köseveli Mahallesi’nde, bir fıstık bahçesinin içinde yer alan ve yıllardır yöre halkı tarafından “mağara” olarak bilinen yapının, aslında antik bir kaya mezarı olduğu ortaya çıktı.

Yapının tarihi değeri anlaşılınca Şanlıurfa Valiliği bölgeyi koruma altına aldı.

YILLARCA HAYVAN BARINAĞI SANDILAR

Mahalle sakinleri, yer altına oyulmuş odalardan oluşan bu yapının geçmişte hayvan barınağı ya da depo olarak kullanıldığını düşünüyordu. Ancak uzmanlar tarafından yapılan incelemeler, yapının yüzeyde görünenin ötesinde, tarihî bir mezar kompleksi olduğunu ortaya koydu.

Mahallenin eski muhtarı Mehmet Kaya, bölgenin geçmişte fazla bilinmediğini belirterek, "5-10 yıl kadar önce burada bir mağara olduğunu öğrendik. Kim açtı, defineciler mi yoksa başkası mı, bilmiyoruz. Biz mağara zannediyorduk ama meğer kaya mezarıymış. Mısır’daki mezar yapılarına benzediği söyleniyor" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentin kültürel mirasını kayıt altına alma çalışmaları kapsamında bu tarihi yapının tespit edildiğini duyurdu.

Vali Şıldak, Suruç’un Köseveli Mahallesi’nde bulunan mezarın, mahalle merkezinin yaklaşık bir kilometre batısında yer aldığını ifade ederek, şu bilgileri paylaştı: