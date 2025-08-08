Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şanlıurfa'da trafikte kalan araçlar hararet yaptı! Sürücüler kaputu açık gitti

Şanlıurfa'da trafikte kalan araçlar hararet yaptı! Sürücüler kaputu açık gitti

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Şanlıurfa’da sürücüler tıkanan trafikte ilerlemeye çalışırken ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa’da hava sıcaklığının 40 dereceyi aşması trafiği de olumsuz etkiledi. Şanlıurfa- Suruç karayolunun Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemşettin Mahallesindeki Akabe Yokuşunda yaşanan trafik tıkanıklığı, adeta sürücülerin kabusu oldu. Tıkanan trakite ağır ilerlemek zorunda kalan sürücülerin araçlarının su kaynatmasını önlemek için aldığı önlem ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Şanlıurfa'da trafikte kalan araçlar hararet yaptı! Sürücüler kaputu açık gitti - 1. Resim

ARAÇLAR HARARET YAPTI

Bazı sürücüler ağır ilerleyen trafikte yollarına devam ederken bazıları ise araçlarını yol kenarına park edip motorun su kaynatmaması için ön kaputu açarak serinlemesini bekledi. Bazı sürücülerin de motor ön kaputu açık bir şekilde ilerlemeye çalıştıkları gözlendi.

