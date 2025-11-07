Sokak ortasındaki çekirdek keyfi pahalıya patladı! Döktüklerini de temizlediler

Bursa İnegöl'de, kamusal alanda çekirdek yiyip çöplerini yere atan kişiler, hemen tespit edilerek müdahale edildi.

Merkezde kameralardan anlık denetimlerini sürdüren ekipler, Merkez Park heykel önünde bir grup gencin çekirdek yediklerini ve çöplerini de yere attıklarını tespit etti. Alanda oluşan ciddi seviyedeki kirliliği gören yetkili, saha ekiplerine bilgi vererek hemen müdahale edilmesini sağladı.

SÜPÜRGEYLE TEMİZLETTİRDİLER

Sahada görevli İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hemen bölgeye gelerek çevre kirliliğine sebebiyet veren gençleri tespit etti. Oluşan çevre kirliliğini gidermek için gençlere süpürge ve kürek verilerek kirlettikleri yer temizletildi. Ardından çevre kirliliğine sebebiyet veren kişilere kabahatler kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. Ayrıca yapılan davranışın doğru olmadığı hatırlatılarak, çevre temizliği konusunda daha hassas olmaları uyarısı yapıldı.