Haberler > 3. Sayfa > Cezalar onu akıllandırmadı! 500 TL'lik kavun videosu kurgu çıktı

Cezalar onu akıllandırmadı! 500 TL'lik kavun videosu kurgu çıktı

Editör:
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Sosyal medyada kısa sürede yayılarak geniş yankı uyandıran ve kullanıcılar arasında tartışmalara neden olan '500 TL'lik kavun' videosunun perde arkası ortaya çıktı. Daha önce kurgu videolardan dolayı ceza alan Emre Akyazı tarafından hazırlanan video yine sahte çıktı!

Sosyal medyada hızla yayılan ve milyonlarca kullanıcı tarafından izlenen '500 TL'lik kavun' tartışması, kısa sürede büyük tepki topladı. Paylaşılan görüntülerin ardından yapılan incelemelerle gerçek bambaşka çıktı. 

1 DİLİM KAVUN İÇİN 500 TL!

Sosyal medyada içerik üreten Emre Akyazı, aracıyla seyir halindeyken iki kavun satıcısı tarafından durduruldu. Videoda, satıcılardan birinin elinde bıçakla motosiklet sürücüsünü durdurduğu, ardından bir dilim kavunu ‘ikram’ ettiğini söyleyip karşılığında 500 TL talep ettiği görülüyordu.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, sürücünün kaçmasını engellemek için anahtarının alındığı ve tehditlerle ikna edildiği izlenimi oluşturuldu. Ancak detaylı incelemeler, olayın sosyal medyada yansıtıldığı gibi olmadığını ortaya koydu.

Cezalar onu akıllandırmadı! 500 TL'lik kavun videosu kurgu çıktı - 1. Resim

DAHA ÖNCE DE CEZA ALMIŞ

Daha önce de benzer kurgusal içerikleri nedeniyle hakkında cezai işlem uygulanan Emre Akyazı’nın, bu videosunun da sahte olduğu ve 'mizah' amaçlı yaptığı belirlendi.

