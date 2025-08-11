Trabzonspor - Kocaelispor canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel ilk 11 belli oldu

Trabzonspor, yaklaşık 72 günlük lig maç arasının ardından taraftarı önünde ilk kez sahaya çıkacak. Geçen sezonu Antalyaspor deplasmanında tamamlayan Karadeniz temsilcisi, kendi evinde oynayacağı bu maçla yeni sezonun temposunu yakalamaya çalışacak.

TRABZONSPOR - KOCAELİSPOR CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Kocaelispor arasında oynanacak Süper Lig maçının canlı yayını beIN Sports 1 kanalından ekranlara gelecek. Futbolseverler Trabzonspor - Kocaelispor maçını şifreli olarak izleyebilecek.

TRABZONSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Kocaelispor maçı Papara Park’ta saat 21.30’da başlayacak. Sezonun açılış haftasında oynanacak mücadele merakla bekleniyor.

TRABZONSPOR - KOCAELİSPOR MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11

Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Folcarelli, Zubkov, Cham, Nwakaeme, Onuachu

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Wieteska, Appindangoye, Haidara, Cihat, Samet, Nonge, Agyei, Mendes, Petkovic

TRABZONSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Trabzonspor - Kocaelispor maçının hakem kadrosu belli oldu. Karşılaşmanın başhakemi Çağdaş Altay olurken, yardımcı hakemler Hüseyin Aylak ve Ali Can Alp görev yapacak. Dördüncü hakem olarak Yusuf Ziya Gündüz maçta yer alacak.

VAR sistemi için Özgür Yankaya sorumlu olurken, AVAR görevini Mehmet Kısal üstlenecek. Maçın gözlemcisi Aytekin Durmaz olurken, temsilci olarak Ahmet Şahin, Serdar Çelebi, İlter Öz ve Kerem Fahri Baykalmış görev yapacak.