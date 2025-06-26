Süper Lig'de Volkan Demirel sürprizi! Eski takım arkadaşının yerine mi geliyor?

Profesyonel futbol kariyerine nokta koyduktan sonra Fenerbahçe (yardımcı antrenör), Fatih Karagümrük ve Hatayspor'u çalıştıran, son olarak görev yaptığı Bodrum FK'dan geçtiğimiz şubat ayında ayrılan Volkan Demirel için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Yeni sezonda herhangi bir takımda görev alıp almayacağı merak konusu olan teknik direktör Volkan Demirel, Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Bodrum FK'yı çalıştırdıktan sonra Süper Lig'de yeni bir maceraya atılabilir.

ANTALYASPOR'DA GÜNDEM VOLKAN DEMİREL

Ajansspor'un haberine göre; Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Antalyaspor'da yönetim, 4 aydır takım çalıştırmayan 43 yaşındaki antrenörü gündemine aldı. Belözoğlu ile Demirel, sarı-lacivertli takımın başarısı için aynı dönem mücadele etmişti.

Fenerbahçe efsanelerinden Volkan Demirel'in yanı sıra Burak Yılmaz, Jose Morais ve Özhan Pulat'ın da Antalyaspor'un gündeminde olduğu öğrenildi.