Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Fatih Mehmet Karaca kimdir? Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı oldu

Fatih Mehmet Karaca kimdir? Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fatih Mehmet Karaca kimdir? Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı oldu
Diyanet İşleri Başkanlığı, Atamalar, Eğitim, Resmi Gazete, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

4 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete kararıyla gözler Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılan atamalara çevrildi. Gündemin merkezinde yer alan isimlerden biri de Diyanet işleri Başkan Yardımcısı olarak atanan Fatih Mehmet Karaca oldu. Eğitim geçmişi, çalıştığı alanlar ve mesleği merak edilen Fatih Mehmet Karaca'nın hayatı ve biyografisi araştırılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete atama kararları belli oldu. Buna göre Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak atanan "Fatih Mehmet Karaca kimdir?" merak edildi. İşte hayatı ve biyografisi...

FATİH MEHMET KARACA KİMDİR?

1970’te Ankara’da doğan ve aslen Yozgatlı olan Fatih Mehmet Karaca, hafızlığını İstanbul Beykoz Göksu Kur’an Kursu’nda tamamladı. Ortaokul ve lise eğitimini İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde, lisansını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde bitirdi. 17. dönem Haseki Eğitim Merkezi İhtisası’nı tamamlayan Karaca, Marmara Üniversitesi SBE Tefsir bilim dalında doktora çalışmalarını sürdürüyor. 

1994’te Diyanet’e Kur’an Kursu Öğreticisi olarak katıldı. İzmir Tire Eğitim Merkezi’nde öğretmenlik yaptı, ardından Başmüfettişlik görevinde bulundu. Bu görevi devam ederken 16 Mayıs 2014’te İsveç Stockholm Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğine atandı. 2018’de yurda dönerek Başmüfettişlik görevine geri döndü. 02 Ağustos 2019 tarihli kararnameyle Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı görevine atandı.

Karaca, Belçika Din Hizmetleri Müşaviri iken 3 Ekim 2025 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kararname ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atandı.

Evli ve iki çocuk babası olup iyi derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Fatih Mehmet Karaca kimdir? Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı oldu - 1. Resim

FATİH MEHMET KARACA NE İŞ YAPIYOR?

Son kararnamelerle Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Karaca, daha önce Belçika Din Hizmetleri Müşaviri görevini sürdürüyordu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

3 aylık enflasyona göre hesaplandı! İşte memur ve emeklinin şimdiden garantilediği zam oranıHGS ve PTT dolandırıcılığı şebekesi çökertildi! 900 milyon liralık vurgun...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek? 2025 zorunlu kış lastiğine geçiş tarihi - HaberlerZorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek? 2025 zorunlu kış lastiğine geçiş tarihiGalatasaray - Beşiktaş maçı kimler eksik, oynamıyor? İşte muhtemel 11'ler - HaberlerGalatasaray - Beşiktaş maçı kimler eksik, oynamıyor? İşte muhtemel 11'lerHatice Boynukalın Şenkardeşler kimdir? Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hatice Boynukalın Şenkardeşler'in hayatı ve kariyeri - HaberlerHatice Boynukalın Şenkardeşler kimdir? Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hatice Boynukalın Şenkardeşler'in hayatı ve kariyeriOsimhen Beşiktaş maçında oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı - HaberlerOsimhen Beşiktaş maçında oynayacak mı? Okan Buruk açıkladıBehzat Ç. yeni bölüm çıktı mı, 4. sezon ne zaman başlıyor? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni sezon için geri sayım! - HaberlerBehzat Ç. yeni bölüm çıktı mı, 4. sezon ne zaman başlıyor? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni sezon için geri sayım!Antalyaspor - Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? - HaberlerAntalyaspor - Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Sonraki Haber Yükleniyor...