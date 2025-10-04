Fatih Mehmet Karaca kimdir? Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete atama kararları belli oldu. Buna göre Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak atanan "Fatih Mehmet Karaca kimdir?" merak edildi. İşte hayatı ve biyografisi...

FATİH MEHMET KARACA KİMDİR?

1970’te Ankara’da doğan ve aslen Yozgatlı olan Fatih Mehmet Karaca, hafızlığını İstanbul Beykoz Göksu Kur’an Kursu’nda tamamladı. Ortaokul ve lise eğitimini İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde, lisansını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde bitirdi. 17. dönem Haseki Eğitim Merkezi İhtisası’nı tamamlayan Karaca, Marmara Üniversitesi SBE Tefsir bilim dalında doktora çalışmalarını sürdürüyor.

1994’te Diyanet’e Kur’an Kursu Öğreticisi olarak katıldı. İzmir Tire Eğitim Merkezi’nde öğretmenlik yaptı, ardından Başmüfettişlik görevinde bulundu. Bu görevi devam ederken 16 Mayıs 2014’te İsveç Stockholm Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğine atandı. 2018’de yurda dönerek Başmüfettişlik görevine geri döndü. 02 Ağustos 2019 tarihli kararnameyle Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı görevine atandı.

Karaca, Belçika Din Hizmetleri Müşaviri iken 3 Ekim 2025 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kararname ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atandı.

Evli ve iki çocuk babası olup iyi derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

FATİH MEHMET KARACA NE İŞ YAPIYOR?

Son kararnamelerle Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Karaca, daha önce Belçika Din Hizmetleri Müşaviri görevini sürdürüyordu.