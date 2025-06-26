Galatasaray 5 yıldızlı forma satışta: GS yeni sezon forma fiyatları ne kadar?

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray 2025-2026 sezonu için hazırlanan iç saha ve deplasman formalarını taraftarların beğenisine sundu. Galatasaray 5 yıldızlı yeni sezon forma için taraftarlar GS Store web sitesine akın etti. GS yeni sezon forma fiyatları ne kadar merak eden Galatasaray taraftarları araştırmalara başladı.

Sarı-kırmızılı ekip kazandığı 25. şampiyonluğun ardından tarihinde ilk kez 5 yıldızlı formayla sahaya çıkacak. Taraftarlar tarafından merakla beklenen tanıtım, kulübün sosyal medya hesapları ve GS Store üzerinden gerçekleştirildi. Peki, GS yeni sezon forma fiyatları ne kadar, Galatasaray 5 yıldızlı forma satışta mı?

GALATASARAY 5 YILDIZLI FORMA SATIŞTA!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray 2025-2026 sezonunda kullanacağı yeni formalarını resmen tanıttı.

Taraftarların büyük heyecanla beklediği 5 yıldızlı GS yeni sezon formalar kulübün resmi satış mağazası GS Store’da satışa sunuldu.

Yeni sezonda sarı-kırmızılı ekip, tarihinde ilk kez beş yıldızlı armasıyla sahaya çıkacak. Parçalı iç saha ve beyaz deplasman formalarıyla sezona başlayacak olan Galatasaray, üçüncü alternatif formasını ise ilerleyen haftalarda açıklayacak.

Galatasaray 5 yıldızlı forma tanıtım videosunda Mauro Icardi, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Günay Güvenç ve Mario Lemina gibi yıldız oyuncular forma giyerken şarkıcı Uzi de lansmana eşlik etti.

GS YENİ SEZON FORMA FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray’ın 2025-2026 sezonuna özel olarak tasarladığı iç saha (parçalı) ve deplasman (beyaz) formaları, yetişkinler için 4.499,99 TL’den satışa sunuldu. Çocuk taraftarlar için yeni sezon çocuk formalarının fiyatları da 3.999,99 TL olarak belirledi.

GS Store'da satışa çıkan GS yeni sezon forma kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü. Yeni sezonun simgesi haline gelen Galatasaray 5 yıldızlı forma özel tasarımıyla koleksiyonlara eklenmeye hazır.