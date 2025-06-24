Brüksel’de tarihi an! Galatasaray’ın 5 yıldızlı forması 406 yıllık heykele giydirildi

Galatasaray’ın 25. şampiyonluğu Belçika’nın başkenti Brüksel’de coşkuyla kutlandı. 406 yıllık tarihi Manneken Pis heykeline Galatasaray’ın 5 yıldızlı forması giydirildi. Brüksel Belediye Başkanı ise “Bugün Galatasaray’ın günü” diyerek taraftara Türkçe seslendi.

Galatasaray’ın 25. Süper Lig şampiyonluğunu simgeleyen 5 yıldızlı özel forma, Belçika’nın başkenti Brüksel’de tarihi bir anıya dönüştü. Şehrin 406 yıllık simgesi olan Manneken Pis heykeline Galatasaray forması giydirildi.

Kutlama, Belçika Galatasaray Taraftarlar Derneği’nin organizasyonuyla başladı. İlk tören Brüksel Belediye binasında düzenlendi. Etkinlikte konuşan Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, Galatasaray taraftarlarına Türkçe olarak şöyle seslendi:

“Bugün Galatasaray’ın günü. 5 yıldızı gururla taşıyan takımınızı kutluyorum. Ben Anderlecht taraftarıyım ama bugün hepimiz Cimbomluyuz.”

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Belediye Başkanı Close’a Galatasaray Lisesi kapısının yer aldığı özel bir plaket takdim etti. Günün anısına hatıra defteri de imzalandı.

İLK KEZ BİR TÜRK TAKIMININ FORMASI GİYDİRİLDİ

Etkinliğin en dikkat çeken anı ise Galatasaray’ın 5 yıldızlı formasının Brüksel’in simgesi Manneken Pisheykeline giydirilmesi oldu.

Büyük bir kalabalığın marşlar ve tezahüratlarla katıldığı törende, heykelin 1177. kostümü olarak Galatasaray forması seçildi.

Manneken Pis daha önce sadece Belçika takımı Anderlecht’in formasını giymişti.

Bu etkinlik, heykele ilk kez bir Türk futbol takımının forması giydirilmesiyle tarihe geçti.