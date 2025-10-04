Emrullah Tuncel kimdir? Yeni İstanbul İl Müftüsü oldu

4 Ekim Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla yeni İstanbul İl Müftüsü belli oldu. "Emrullah Tuncel kimdir, ne iş yapıyor" gündeme geldi.

EMRULLAH TUNCEL KİMDİR?

Doç. Dr. Emrullah Tuncel, 1981’de İstanbul’da doğdu. Hafızlık eğitimini tamamladıktan sonra kıraat, klasik Arapça ve İslami ilimler alanlarında derinleşti. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamlamış, yüksek lisansını Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Arap Dili ve Belagat bilim dalında “Arap Dili ve Belagatında Mübalağa” başlıklı tezi ile gerçekleştirdi. Doktora sürecini ise aynı üniversitenin tefsir bölümünde “Ebû Ca‘fer et-Tûsî ve Fahreddin er-Râzî’nin Tefsirleri Bağlamında Ebü’l-Kâsım el-Belhî’nin Kur’an’a Yaklaşımı” konulu çalışma ile tamamladı. 2024 yılında Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı’nda doçent unvanını aldı.

Akademik olarak Kur’an ilimleri, kıraat, tecvid, tefsir, Kur’an eğitimi, hafızlık ve din eğitimi alanlarında eser ve makaleler üretti.

YENİ İSTANBUL İL MÜFTÜSÜ KİM OLDU?

4 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle Emrullah Tuncel, İstanbul İl Müftülüğü görevine atanmıştır.