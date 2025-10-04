Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Emrullah Tuncel kimdir? Yeni İstanbul İl Müftüsü oldu

Emrullah Tuncel kimdir? Yeni İstanbul İl Müftüsü oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Emrullah Tuncel kimdir? Yeni İstanbul İl Müftüsü oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla İstanbul İl Müftülüğü görevine getirilen Emrullah Tuncel, akademik birikimi ve kıraat ilimleri alanındaki çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Emrullah Tuncel hayatı ve biyografisi merak ediliyor.

4 Ekim Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla yeni İstanbul İl Müftüsü belli oldu. "Emrullah Tuncel kimdir, ne iş yapıyor" gündeme geldi.

EMRULLAH TUNCEL KİMDİR?

Doç. Dr. Emrullah Tuncel, 1981’de İstanbul’da doğdu. Hafızlık eğitimini tamamladıktan sonra kıraat, klasik Arapça ve İslami ilimler alanlarında derinleşti. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamlamış, yüksek lisansını Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Arap Dili ve Belagat bilim dalında “Arap Dili ve Belagatında Mübalağa” başlıklı tezi ile gerçekleştirdi. Doktora sürecini ise aynı üniversitenin tefsir bölümünde “Ebû Ca‘fer et-Tûsî ve Fahreddin er-Râzî’nin Tefsirleri Bağlamında Ebü’l-Kâsım el-Belhî’nin Kur’an’a Yaklaşımı” konulu çalışma ile tamamladı. 2024 yılında Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı’nda doçent unvanını aldı. 

Akademik olarak Kur’an ilimleri, kıraat, tecvid, tefsir, Kur’an eğitimi, hafızlık ve din eğitimi alanlarında eser ve makaleler üretti. 

YENİ İSTANBUL İL MÜFTÜSÜ KİM OLDU?

4 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle Emrullah Tuncel, İstanbul İl Müftülüğü görevine atanmıştır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

15 yıl hapisle aranıyordu! Polis yakalamak için vinçle gitti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hafız Osman Şahin kimdir, Diyanet'teki görevi ne? - HaberlerHafız Osman Şahin kimdir, Diyanet'teki görevi ne?Fatih Mehmet Karaca kimdir? Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı oldu - HaberlerFatih Mehmet Karaca kimdir? Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olduZorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek? 2025 zorunlu kış lastiğine geçiş tarihi - HaberlerZorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek? 2025 zorunlu kış lastiğine geçiş tarihiGalatasaray - Beşiktaş maçı kimler eksik, oynamıyor? İşte muhtemel 11'ler - HaberlerGalatasaray - Beşiktaş maçı kimler eksik, oynamıyor? İşte muhtemel 11'lerHatice Boynukalın Şenkardeşler kimdir? Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hatice Boynukalın Şenkardeşler'in hayatı ve kariyeri - HaberlerHatice Boynukalın Şenkardeşler kimdir? Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hatice Boynukalın Şenkardeşler'in hayatı ve kariyeriOsimhen Beşiktaş maçında oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı - HaberlerOsimhen Beşiktaş maçında oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...