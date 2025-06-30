Trump ile görüşecek! Netanyahu Washington yolcusu!

İran ile biten 12 günlük savaşın ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere pazartesi günü Washington'a gideceği iddia edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 7 Temmuz Pazartesi günü Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceği iddia edildi.

PAZARTESİ GÜNÜ WASHİNGTON'DA

İsrail medyasının bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Netanyahu, önümüzdeki hafta Pazartesi günü Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington’a gidecek.

HENÜZ RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK

Netanyahu’nun seyahatine ilişkin Beyaz Saray’dan henüz resmi bir doğrulama gelmedi. Ancak, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Netanyahu'nun Ocak ayında Cumhuriyetçi Parti'nin iktidara gelmesinden bu yana Trump ile üçüncü kez görüşmeye "ilgi duyduğunu" ve her iki tarafın da bir tarih üzerinde çalıştığını söylemişti.

TRUMP GAZZE'DE ATEŞKES İÇİN BASKI YAPIYOR

ABD yönetiminden bir yetkili AFP'ye yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 7 Temmuz'da Beyaz Saray'ı ziyaret ederek Başkan Donald Trump'la görüşeceğini doğruladı.

WASHİNGTON, GAZZE'DE ATEŞKES İÇİN BASKI YAPIYOR

Öte yandan Washington'daki İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in de yarın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geleceği aktarıldı.

Witkoff'un da bu hafta Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakereleri kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret etmesinin beklendiği belirtildi.

Dermer'in gezisinin, Netanyahu'nun muhtemel Washington ziyaretine hazırlık amacıyla planlandığı ve Gazze'de ateşkes ile Abraham Anlaşmalarının genişletilmesi konularının ele alınacağı aktarılmıştı.

ABD tarafının, Gazze'de ateşkes konusunda İsrail'e baskı yapmaya hazırlandığı öne sürülmüştü.