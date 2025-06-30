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4 çeşit yemek 90 liradan satışta... Yeni açıldı, vatandaşlar akın ediyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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4 çeşit yemek 90 liradan satışta... Yeni açıldı, vatandaşlar akın ediyor!
Belediye, Sosyal Destek, Antalya, Kepez, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir belediye daha Kent Lokantası'nı hizmete açtı. 4 çeşit yemeğin 90 liradan satışa sunulduğu lokantaya vatandaşlar adeta akın etti. Günün menüsünde ise çorba, orman kebabı, pilav ve cacık yer aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ekonomik zorluk yaşayan vatandaşların uygun fiyatlı ve kaliteli yemeğe erişimini kolaylaştırmak amacıyla Kepez ilçesinde Kent Lokantası’nı hizmete açtı.

5 Temmuz Kurtuluş Caddesi üzerindeki Sur Yapı 100. Yıl Parkı içinde yer alan lokanta, ilk günden vatandaşların ilgisini çekti.

4 çeşit yemek 90 liradan satışta... Yeni açıldı, vatandaşlar akın ediyor! - 1. Resim

HAFTA İÇİ 5 GÜN HİZMET VERECEK

Kent Lokantası’nda dört çeşit sıcak yemek 90 liradan satışa sunuluyor. İlk günkü menüde çorba, orman kebabı, pilav ve cacık yer aldı.

Hafta içi beş gün hizmet verecek olan lokanta, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden EKDAĞ A.Ş. tarafından işletiliyor.

4 çeşit yemek 90 liradan satışta... Yeni açıldı, vatandaşlar akın ediyor! - 2. Resim

ÖĞRENCİLER VE DAR GELİRLİLERE DESTEK

Yetkililer, projenin özellikle dar gelirli vatandaşlar, öğrenciler ve emekliler başta olmak üzere bütün Antalyalıların uygun fiyatlı ve besleyici yemek ihtiyacını karşılamayı amaçladığını belirtiyor.

Kent Lokantası’nın sosyal destek anlayışıyla il genelinde örnek bir uygulama olması hedefleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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