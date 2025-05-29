Belediyeden sürpriz adım! Şehirdeki ikinci Kent Lokantası'nı açtılar, 4 kap yemek 95 lira

Bozüyük Belediyesi, Bilecik'teki ikinci Kent Lokantası'nı hizmete açtı. Günde 300 kişiye hizmet verecek lokantada 4 kap yemek vatandaşlara sadece 95 TL’den sunuluyor.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde belediyeden dar gelirli vatandaşlara yönelik dikkat çeken bir hamle geldi. Bozüyük Belediyesi, uygun fiyatlı yemek hizmeti sunan Kent Lokantası’nı hizmete açtı. Şehirdeki ikinci Kent Lokantası olma özelliğini taşıyan yeni sosyal tesis, açılış töreniyle birlikte faaliyete başladı.

Yoğun katılımla gerçekleşen açılışta konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kent Lokantası’nın günlük yaklaşık 300 kişiye hizmet vereceğini belirterek, “Bozüyüklü hemşehrilerimiz burada uygun fiyata sağlıklı ve doyurucu yemek yiyebilecek. Bozüyük’ümüze hayırlı olsun” dedi. Açılışın ardından Başkan Bakkalcıoğlu lokantada vatandaşlarla birlikte yemek yedi.

4 ÇEŞİT YEMEK 95 TL

Kent Lokantası, haftanın ilk beş günü 11.00 - 14.30 saatleri arasında hizmet verecek. Menüde ise yalnızca 95 TL karşılığında dört çeşit yemek sunulacak.

İstanbul'da başlayan ve Türkiye genelinde yaygınlaşan "Halkın Sofrası Kent Lokantası" projesi kapsamında Bilecik’te ilk olarak geçtiğimiz aylarda merkezde bir lokanta açılmıştı. Bozüyük’te faaliyete geçen bu yeni lokanta ise Bilecik genelindeki ikinci Kent Lokantası olma özelliğini taşıyor.