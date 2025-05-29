Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Belediyeden sürpriz adım! Şehirdeki ikinci Kent Lokantası'nı açtılar, 4 kap yemek 95 lira

Belediyeden sürpriz adım! Şehirdeki ikinci Kent Lokantası'nı açtılar, 4 kap yemek 95 lira

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Belediyeden sürpriz adım! Şehirdeki ikinci Kent Lokantası&#039;nı açtılar, 4 kap yemek 95 lira
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bozüyük Belediyesi, Bilecik'teki ikinci Kent Lokantası'nı hizmete açtı. Günde 300 kişiye hizmet verecek lokantada 4 kap yemek vatandaşlara sadece 95 TL’den sunuluyor.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde belediyeden dar gelirli vatandaşlara yönelik dikkat çeken bir hamle geldi. Bozüyük Belediyesi, uygun fiyatlı yemek hizmeti sunan Kent Lokantası’nı hizmete açtı. Şehirdeki ikinci Kent Lokantası olma özelliğini taşıyan yeni sosyal tesis, açılış töreniyle birlikte faaliyete başladı.

Belediyeden sürpriz adım! Şehirdeki ikinci Kent Lokantası'nı açtılar, 4 kap yemek 95 lira - 1. Resim

Yoğun katılımla gerçekleşen açılışta konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kent Lokantası’nın günlük yaklaşık 300 kişiye hizmet vereceğini belirterek, “Bozüyüklü hemşehrilerimiz burada uygun fiyata sağlıklı ve doyurucu yemek yiyebilecek. Bozüyük’ümüze hayırlı olsun” dedi. Açılışın ardından Başkan Bakkalcıoğlu lokantada vatandaşlarla birlikte yemek yedi.

Belediyeden sürpriz adım! Şehirdeki ikinci Kent Lokantası'nı açtılar, 4 kap yemek 95 lira - 2. Resim

4 ÇEŞİT YEMEK 95 TL

Kent Lokantası, haftanın ilk beş günü 11.00 - 14.30 saatleri arasında hizmet verecek. Menüde ise yalnızca 95 TL karşılığında dört çeşit yemek sunulacak.

Belediyeden sürpriz adım! Şehirdeki ikinci Kent Lokantası'nı açtılar, 4 kap yemek 95 lira - 3. Resim

İstanbul'da başlayan ve Türkiye genelinde yaygınlaşan "Halkın Sofrası Kent Lokantası" projesi kapsamında Bilecik’te ilk olarak geçtiğimiz aylarda merkezde bir lokanta açılmıştı. Bozüyük’te faaliyete geçen bu yeni lokanta ise Bilecik genelindeki ikinci Kent Lokantası olma özelliğini taşıyor.

Belediyeden sürpriz adım! Şehirdeki ikinci Kent Lokantası'nı açtılar, 4 kap yemek 95 lira - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Valentin Rosier'in yeni adresi Osasuna oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye dünyayı sollayarak ilk 10'a girdi! "11 bin satışla yükselen yıldız" - EkonomiTürkiye dünyayı sollayarak ilk 10'a girdi!Borsa İstanbul'da altın düşüşte! Gerileme sürüyor, işte güncel fiyatlar - EkonomiBorsa İstanbul'da altın düşüşte! Gerileme sürüyor, işte güncel fiyatlarSuriye'nin kalkınmasında Türk firmaları öncü oluyor! Yaptırımlar kalktı, yatırımlar başlıyor... - EkonomiSuriye'de Türk firmaları öncü oluyor!Trump tarifeleri iptal olacak mı? Altın ve petrolde baş döndüren hareketler! - EkonomiAltın ve petrolde baş döndüren hareketler!BİST 100’de bu yıl bir ilk! Yabancılar 6 haftadır aralıksız hisse alıyor! - EkonomiYabancılar 6 haftadır aralıksız hisse alıyorAvrupa ülkesi bir ilki gerçekleştirecek: Projenin yüzde 70'i Türk katkısı! - EkonomiAvrupa ülkesi bir ilki gerçekleştirecek
Sonraki Haber Yükleniyor...