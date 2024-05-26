Karabekir Paşa’nın kızı o günleri anlattı: Ermeniler özür ve minnet borçlu

Timsal Karabekir: Selçuklu ve Osmanlı himayelerine almasaydı, Ermeniler bu coğrafyadan silinip giderlerdi.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Ermenistan Başbakanı ve üst düzey yöneticilerin son açıklamaları 100 yıllık soykırım yalanı ile ilgili yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Ermeni yöneticiler, emperyal işgal güçlerinin oyununa geldiklerini itiraf ederken o dönem Anadolu’da sergilenen ihanet ve katliamlara karşı mücadele veren Kâzım Karabekir Paşa’nın kızı Timsal Karabekir babasından miras kalan tarihî gerçekleri gazetemize anlattı. “Babam o günleri çok büyük bir hüzünle anardı” diyen Timsal Karabekir şunları kaydetti:

TÜRKLER OLMASA…

Selçuklu ve Osmanlı döneminde atalarımız bu millete kol kanat gerdi. Rahat ve güven içerisinde asırlarca yaşadılar. Şayet Türkler olmasa bu coğrafyadan silinip giderlerdi. Osmanlının son dönemlerine kadar bu durum devam etti. Ancak Osmanlının parçalama hesapları yapılırken Rus, İngiliz ve Fransızlar stratejik hamle ve siyasi, askerî, etnik aparatına dönüştürüldüler.

İngilizler 1918 ve sonrasında Ermenileri kışkırtan ilk güç oldu. Ardından Fransızlar işgal amaçlı geldikleri Anadolu’da Ermenileri koçbaşı olarak kullandı. Bu denkleme Ruslar ve Amerikalılar da dönem ve şartlara göre dâhil oldular. Londra’da, Paris’te ve Moskova’da Anadolu’ya yönelik bir çok işgal ve soykırım planları hazırlandı. Wilson Prensipleri dâhil olmak üzere tüm bu kanlı oyunları sonuçsuz kılan isimlerin başında Kâzım Karabekir Paşa gelir.

İHANETİ GÖRDÜ

Kâzım Karabekir’in, işgalci Rus ve Ermeni komitalara karşı verdiği mücadeleyi, yapılan katliamları belgeleyerek İstanbul’a gönderdiğini söyleyen Timsal Karabekir, babasının bu belgelerin kitaplaştırılmasını istediğini belirtiyor. Babasının bunun için İstanbul’a gittiğini söyleyen Timsal Hanım “Babam, dönemin Harbiye Nazırı Abdullah’a gidip, ‘Paşam biz bunları belgelemezsek, yarın Ermeniler bizi soykırımla suçlar’ diye ikaz eder. Babam olumsuz cevap alınca elinde kalan belge ve fotoğrafları cebinden verdiği para ile bastırır” bilgisini aktardı.

Karabekir Paşa’nın Ermeni vahşetini kendilerine anlattığını belirten Timsal Hanım “Babam sadece 1918-1918 arasında 400 bin Türk’ün yollarda baskın, açlık ve sefalet sebebiyle can verdiğini anlatırdı” dedi.

SOYKIRIM BİZE YAPILDI

Paşa’nın üç kızından en küçüğü olan Timsal Karabekir “Hayatım boyunca bazı insanların çıkıp Ermenilerden özür dileme çağrısı yapması kadar hiçbir şey ağırıma gitmedi. Babam gördüğü Ermeni vahşetinin ızdırabı ile yaşadı ve öldü. Hiçbir bilgi ve belge olmaksızın yapılan bu haksız çağrılar çok fazla canımızı yaktı. Esas soykırım Türklere yapıldı” diye sözlerini noktaladı.