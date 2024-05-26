Amiral çıkarma... Poco yeni modellerini tüketiciyle buluşturdu

Poco’nun yeri serisi Poco F6 Pro ve Poco F6 şimdiye kadarki en güçlü akıllı telefon olma özelliği taşıyor. Fiyat performans özellikleriyle dikkat çeken telefon 19 dakikada yüzde 100 şarj oluyor.

ÖMER TEMÜR'UN HABERİ - Genç teknoloji tutkunlarının popüler markası Poco, Dubai’de gerçekleştirdiği etkinlikle amiral gemisi akıllı telefon serisi F6 ile ilk tablet modeli Poco Pad’u tanıttı. Poco’nun şimdiye kadarki en güçlü akıllı telefonlarından biri olan Poco F6 Pro, ultra ince çerçevelere sahip 6,67 inç ultra net WQHD+ 120 Hz Flow AMOLED ekranıyla geliyor.

4000 nit tepe parlaklık, Dolby Vision, HDR10+ ve TÜV Rheinland göz dostu sertifikaya sahip cihaz, WildBoost Optimization 3.0 ve LiquidCool Technology 4.0 ile oyun deneyimini artırıyor. Yeni nesil WildBoost, son derece popüler Genshin Impact oyununu dahi 1.5K çözünürlüğe destekleyecek şekilde zorlayarak daha önce hiç olmadığı kadar yüksek bir görsel deneyim sunuyor. LiquidCool teknolojisi ise ısıyı uzaklaştırmak ve ısı dağılımını büyük ölçüde iyileştirmek için buhar-sıvı sirkülasyon akışını geliştiren yeni bir IceLoop sistemi içeriyor.

Gücünü Snapdragon 8 Gen 2 çip setinden alan cihaz 5.000 mAh pil ve 120 W HyperCharge özelliğiyle Poco F6 Pro’yu yalnızca 19 dakikada yüzde 100 şarj oluyor. Siyah ve beyaz renk seçeneği ile Hepsiburada ve n11’de satışa çıkan cihazın 12 GB +512GB modelinini fiyatı 33.999 TL, 16 GB +1TB modelinin fiyatı ise 38.999 TL.

POCO F6 ise uzun zamandır merak edilen Snapdragon 8s Gen 3 işlemci ile geliyor. Cihaz 6,67 inç Flow AMOLED DotDisplay, 120 Hz yenileme hızı, 2400 nit en yüksek parlaklık ve 68 milyar renkle canlı bir deneyim ve 1,5K yüksek çözünürlüklü görseller sunuyor. F/1.59 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kameranın bulunduğu modelde 60 FPS destekli 4K video kaydı özelliği yer alıyor. 5000 mAh piliyle dikkat çeken POCO F6, 90W turbo şarj özelliği sayesinde yalnızca 30 dakika içinde yüzde 100 şarj düzeyine ulaşıyor. Siyah, yeşil ve titanyum olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulan cihazı fiyatı ise 25.999 TL.

Teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerleme kaydettiğinin altını çizen POCO Global Ürün Pazarlama Müdürü Angus Ng “Pazar artık çok yönlü performansın yanı sıra yüksek fiyat performans oranına sahip akıllı telefonlar gerektiriyor. POCO F6 Pro, kendi fiyat segmentinde fiyat performans açısından en değerli cihaz olma özelliğini taşıyor ve amiral gemisi performans sunuyor. POCO F6 ise en üst düzey oyun deneyimi için en yeni donanımları ve yazılımları bir araya getiriyor. F6 serimizle bir akıllı telefonu amiral gemisi yapan tüm özelliklere dokunuyor ve sektörde yeni bir standart oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.