Kış döneminde gaz, elektrik ve akaryakıtta sıkıntı yaşanmayacağına dikkat çeken Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar “Zam yok. Bu kış da destekler devam edecek. Destek tüketim limitleri güncellenecek. Elektrikte yıllık tüketim sınırı 2025 için 5.000, 2026 için 4.000 kilovatsaat olarak belirlenmişti. 2027 yılı için ise yeni bir limit belirlenecek” dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye-Azerbaycan arasında herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını ancak ilişkileri bozmak adına yoğun girişimler sarf edildiğini söyledi. Bayraktar “Bir millet, iki devlet anlayışına sahip bir şekilde; çok itidalli, çok akıllı ve çok sorumlu hareket etmemiz gerekiyor. Enerjide şu anda ilişkilerimize yansıyan hiçbir negatif durum yok. Tam tersine biz yeni sahalarda Türkiye Petrollerini ortak yapmak üzere konuşuyoruz. Azerbaycan’la Türkiye’nin çok özel bir ilişkisi var. Birçok alanda ve enerjide çok büyük iş birliğimiz var. Ay sonunda Ankara’da, Türk Devletler Teşkilatı Zirvesi var. Cenap Prezident İlham Aliyev de buraya gelecek. Ben inanıyorum ki Cumhurbaşkanı’mızla onlar gerekli mesajı herkese vereceklerdir” dedi.

Bakan Bayraktar 'destekler devam edecek' diyerek duyurdu: Bu kış elektrik ve gaza zam yok

Filyos’ta bir grup gazetecinin sorularını cevaplayan Bakan Bayraktar, kış döneminde gaz, elektrik ve akaryakıt tedarikinde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağına dikkat çekerek şunları söyledi:

LİMİTLER GÜNCELLENECEK

Zam yok. Yönetebildiğimiz kadar bu süreci yöneteceğiz. Bu kış da destekler devam edecek. Sadece destek tüketim limitleri güncellenecek. Elektrikte yıllık tüketim sınırı 2025 için 5.000, 2026 için 4.000 kilovatsaat olarak belirlenmişti. 2027 yılı için ise yeni bir limit belirlenecek. Bunun üzerinde tüketimi olanlar, bu destekten çıkacaklar. Avrupa’da doğal gaz fiyatı 1.000 dolar. Sizin evinizde ne kadar biliyor musunuz? 200 dolar. Doğal gazda Nisan 2026’da buna benzer bir uygulama yaptık. Orada biraz daha farklı bir yöntemimiz var. Onda da şunu yapıyoruz; örneğin Zonguldak’ta Kasım 2026’ya geldiğimizde geçmiş 5 yıldaki ortalama rakamlara bakacağız. Tüketim 100 metreküp diyelim; bu 100 metreküpü 175 metreküple aşan yani yüzde 75’inden daha fazla tüketen vatandaşı Zonguldak’ta doğal gaz desteğinden çıkaracağız. Merak etmeyin, 220 dolar 1.000 dolar olmayacak, daha düşük bir fiyatlı olacak. Aslında bir anlamda destek devam edecek ama destek biraz daha azalmış olacak.

ENERJİ LANSMANI 5 KASIM’DA

5 Kasım’da büyük bir lansman yapmayı planlıyoruz. Çünkü ‘Millî Enerji 2040’ adını verdiğimiz bu yeni enerji mimarisinde çok önemli değişiklikler var, çok önemli şeyler önereceğiz. Çok kapsamlı bir şey çalışıyoruz. Türkiye kendi kendine yeten bir ülke olacak.

Bakan Bayraktar 'destekler devam edecek' diyerek duyurdu: Bu kış elektrik ve gaza zam yok

AVRUPA TÜRKİYE’YE MUHTAÇ

Son dönemdeki küresel gelişmelerin hem ekonomik anlamda hem de siyasal anlamda en büyük kaybedenlerinden birisi Avrupa Birliği (AB). Enerji arz güvenliği demek aynı zamanda ekonomik güvenlik demek, rekabetçilik demek. Avrupa, Karadeniz’deki üretimimizi çok yakından takip ediyor. Çünkü 1 Ekim 2027 itibarıyla AB sınırları içerisinde Rus doğal gazı gelmeyecek, boru gazı. LNG 1 Ocak 2027 itibarıyla gelmeyecek. Avrupa gaz tüketmeye devam edecek, gaza ihtiyacı var. LNG tarafında mesela Katar Avrupa’ya gaz tedariki sağlıyordu, şimdi o sıfıra inmiş durumda. Diyorlar ki ‘Siz gazı nereden alırsanız alın; Karadeniz gazını, Sakarya Gaz Sahasındaki gazı Avrupa’ya ihraç edin.’ Onun için buradaki çalışmalarımız önemli. Türkiye’nin bu anlamda gaz tedarikini bollaştırması önemli.

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LİBYA’DAN YENİ HABERLER VAR

Şu anda yaklaşık 300 bin varil petrol ve doğal gaz üretiyoruz. Türkiye’nin günlük kullanımı yaklaşık 2 milyon varil. Yani daha çok gidecek yolumuz var. Üçüncü fazda bugünkü üretimi 4 katına çıkaracağız. Toplam bu 300 bin varil, 550 bin varil olacak. Türkiye Petrollerini günde 1 milyon varil petrol ve doğal gaz üreten bir şirket hâline getirmeyi hedefliyorum. Yeni keşifler lazım. Biz yurt dışında da daha aktif bir süreci işletiyoruz. Kerkük’te Türkiye Petrolleri Kerkük petrollerine ortak oldu. Libya’yla ilgili çok yoğun bir çalışma, mesai yürütüyoruz, onunla ilgili yeni haberler verebiliriz. Somali gibi tamamen yeni sahalarda kendi keşfetmeye çalıştığımız çabalar var. Pakistan’da yakın zamanda sismik çalışmaya başlıyoruz. Bir taraftan da Türkiye’de Mavi Vatan’da çalışıyoruz.

NÜKLEER İÇİN GÖRÜŞME SÜRÜYOR

Doğal gazda arz güvenliğinde bir sıkıntı yaşatmayacak şekilde Türkiye, tüm tedbirleri alıyor. Ama ikinci reaktörle alakalı; bu hafta Kanada Başbakanı Türkiye’de. Bir 10 gün sonra, kasım ayının başında Cumhurbaşkanı’mız Güney Kore’ye gidiyor. Güney Kore, Kanada ve Rusya; bu üçüyle şu anda müzakereler devam ediyor. Henüz imzalanmış ve karar verilmiş bir şey yok. Şartlar uygun olursa bize en uygun kim bunu sunarsa onunla yola devam edeceğiz. Tabii ki Rusya’nın avantajı var. Zaten bir santral yapıyor. Onun getireceği sinerjiyi kullanacak. Ama netice itibarıyla henüz anlaşılmış bir şey yok.

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