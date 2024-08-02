Bakan Bolat duyurdu! İhracatta cumhuriyet tarihi rekoru

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz ayında ihracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını duyurdu. Bakan Bolat, "İhracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 22 milyon 512 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. İhracat ve ithalat rakamlarını duyuran Bakan Bolat, ihracatta cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını duyurdu.

Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle:

Biz gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Gelişme büyüme oranları yıllık yüzde 5.4. Hamdolsun Türkiye'miz 1 trilyon dolardan fazla milli geliri olan ülkeler ligine yükseldi. Kişi başına milli gelirimiz 13 bin 110 dolara yükseldi. 14-15 bin dolarlara ulaşmak hayal değil.

İHRACATTA TARİHİ REKOR

Temmuz ihracatımız 2023'ün aynı ayına göre yüzde 13,8 artışla 22 milyar 512 milyon dolar olmuş ve tüm zamanların en yüksek temmuz ihracatı olarak kayıtlara geçmiştir.

Temmuz itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 261,5 milyar dolar ve bir önceki yıla göre yüzde 3,4 artış ile yine Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır.

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Dış ticaret açığı temmuz ayında yüzde 42,3 oranında düşüşle 7,2 milyar dolara geriledi. Temmuz ayı ithalatımızda yüzde 7,9'luk gerilemeyi başardık.

267 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Temmuz ayında farkı kapattık, artıya geçtik. Son bir yılda toplam mal ihracatımız yüzde 3,4 artmıştı. Hesaplarımıza göre yeni gerilimler savaş durumu olmazsa kumbara gibi biriktire biriktire 267 milyar dolar hedefimize sağdığız, Aralık ayında bu rakamı göreceğiz."