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    TÜBİTAK bursları arttı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, üniversitede eğitim gören öğrencilere, yaptıkları araştırmalar için verilen TÜBİTAK bursunun artırıldığını açıkladı.

    TÜBİTAK bursları arttı
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medyadan yayınladığı bir mesajla 2024 yılı TÜBİTAK burslarını duyurdu. Açıklamaya göre lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, araştırma yapmaları amacıyla verilen TÜBİTAK bursu artırıldı.

    Bakan Kacır'ın X hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre, TÜBİTAK bursları lisans için aylık 4 bin TL, yüksek lisans için 13 bin 500 TL, doktora için 20 bin TL ve doktora sonrası için de 27 bin TL'ye yükseltildi.

    TÜBİTAK bursları, 2023 yılında lisans ve önlisans öğrencilerine 3 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 10 bin TL, doktora öğrencilerine 14 bin TL, doktora sonrasına ise 19 bin TL şeklinde uygulanıyordu.

    Öte yandan, bakanlık tarafından alınan kararla doktora ve doktora sonrası öğrencileri için ek performans ödemeleri de artırıldı. Ek performansta doktora için 7 bin 250 TL'ye kadar ve doktora sonrası için ise 8 bin 750 TL'ye kadar destek verileceği açıklandı.

    Bakan Kacır'ın paylaşımında yer alan infografikte, "Genç yeteneklerimize sunulan imkanları artırarak, ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki kapasitelerini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz" denildi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Mehmet Fatih KacırTübi̇tak
    Haberler > Ekonomi > TÜBİTAK bursları arttı
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