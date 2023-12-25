25 Aralık 2023 14:59 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 15:09

Royal Match'in "2023 yılında dünyada en fazla gelir elde eden mobil oyun" olması üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya platformu X'te (Twitter) paylaşım yaptı. İngiliz Financial Times gazetesinin konuya ilişkin haberine atıfta bulunan Bakan, şu şekilde bir değerlendirmede bulundu:

"Bir Türk teknoloji girişimi olan Dream Games'in 'Royal Match' oyununun geçen aylarda tüm dünyada en yüksek gelir elde eden mobil oyun olmayı başardığını, 2021'de 2,75 milyar dolar değerlemeyle ilk unicornlarımızdan yani Turcorn'larımızdan olan Dream Games'in 200 kişilik ekibiyle, bu yıl yıllık gelirini ikiye katlayarak 2 milyar dolara yükselttiğini, Candy Crush gibi rakiplerini geride bırakmayı başardığını biliyor muydunuz?"

Kacır'ın, gazetenin konuya ilişkin haberinden paylaştığı görüntüde ise "Royal Match, Candy Crush'ı app store'daki tahtından etti." başlığı kullanıldı.

İSTANBUL'DA KÜÇÜK BİR EKİP TARAFINDAN KURULDU, MICROSOFT'U GÖLGEDE BIRAKTI

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise, Apple ve Google'ın online uygulama mağazalarında yapılan harcamaları raporlayan araştırma şirketi Data.ai'nin verilerinin, en çok ciro yapan firmanın Türk teknoloji girişimi Dream Games'in "Royal Match" adlı oyunu olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, İngiliz gazetenin kullandığı "İstanbul'da küçük bir ekip tarafından kurulan oyun firmasının Microsoft'un sahip olduğu Candy Crush gibi birçok oyunu gölgede bıraktığına" yönelik ifadeye yer verildi.

Söz konusu gazetede "Türk şirketinin kısa vadeli para kazanmaya çalışan diğer şirketler gibi olmadığı, küçük ekibinin sürekli mobil oyunu daha iyi hale getirmek için çabaladığı" bilgisinin yer aldığı kaydedilen açıklamada, Dream Games Üst Yöneticisi (CEO) Soner Aydemir'in, ekibiyle daha önce kurduğu Peak Games'i dünya oyun devlerinden Zynga'ya sattıktan sonra bu şirketi kurdukları hatırlatıldı.

DÜNYANIN EN POPÜLER OYUNLARI BELLİ OLDU

Anadolu Ajansı'nın online istatistik portalı Statista verilerinden derlediği bilgiye göre, Temmuz 2023'te gelire göre dünyada en popüler bulmaca oyunu uygulamaları belirlendi. Buna göre, İstanbul merkezli Dream Games'in "Royal Match" oyunu 82,62 milyon dolarla dünyada en yüksek gelire sahip oyun unvanını kazandı. 2021'de 2,75 milyar dolar değerlemeyle Türkiye'nin ilk unicornlarından yani "Turcorn"larından olan Dream Games, 200 kişilik ekibiyle bu yıl gelirini ikiye katlamış oldu.

Royal Match, tüm dünyada en çok indirilen ve 10 yıldır zirvede olan 76,13 milyon dolarlık Candy Crush Saga'yı böylece tahtından indirdi.

Bunları Playrix'in 51,78 milyon dolarlık Gardenscapes, 35,56 milyon dolarlık Homescapes ve 27,67 milyon dolarlık Fishdom oyunları takip etti.

Listenin 6. sırasında GungHo'nun 22,02 milyon dolarlık Puzzle and Dragons oyunu yer aldı.

Candy Crush Soda Saga ise 19,38 milyon dolarla yedinci sırada geldi.

Empires and Puzzles: Match-3RPG 15,23 milyon dolarla listenin 8'inci sırasında, Triple Match 3D ise 12,2 milyon dolarla 10. sırasında yer buldu.

İlk yerli unicorn olan ve 2020'de hisselerini ABD'li Zynga'ya satan Peak Games'in "Toon Blast" oyununun ise 14,12 milyon dolarla listenin 9. sırasında yer aldığı görüldü.

Royal Match, temmuzda dünya genelinde hem Google Play hem de App Store'da 16 milyon ile en fazla indirilen ücretsiz bulmaca oyunu unvanını da kazandı. Candy Crush Saga ise 13,8 milyon defa indirilerek listenin ikinci sırasında yer aldı.

Temmuz 2023 itibarıyla gelire göre dünyada en popüler bulmaca oyunları şöyle sıralandı:

Royal Match - 82,62

Candy Crush Saga - 76,13

Gardenscapes - 51,78

Homescapes - 35,56

Fishdom - 27,67

Puzzle&Dragons - 22,02

Candy Crush Soda Saga - 19,38

Empire and Puzzles: Match-3RPG - 15,23

Toon Blast - 14,12

Triple Match 3D - 12,2