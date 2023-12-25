25 Aralık 2023 11:30 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 14:37

İstanbul'da küçük bir ekip tarafından geliştirilen bulmaca oyunu Royal Match, Candy Crush Saga'nın 10 yıllık tahtını ele geçirdi. Royal Match, 2023 yılında "dünyada en yüksek gelir elde eden oyun" oldu. Böylece, 7'den 70'e milyonların oynadığı Candy Crush Saga dahil olmak üzere 12 ay boyunca diğer akıllı telefon oyunlarını geride bıraktı. Candy Crush Saga, Microsoft'un bu yıl satın aldığı Activision Blizzard şirketinin alt kuruluşu olan King tarafından piyasaya sürülen dünyanın en popüler oyunlarından biri.

Apple ve Android uygulama mağazalarındaki tüketici harcamalarını izleyen Data.ai'ye göre Royal Match, temmuz ayında dünya çapında aylık gelir bakımından en büyük mobil oyun oldu ve o zamandan bu yana liderliğe yerleşti. 2021'de piyasaya sürülen bu oyun, geçtiğimiz yılın başında 2,75 milyar dolar değerindeki İstanbul merkezli, Türk oyun geliştiricilerinden oluşan start-up "Dream Games" firmasının ilk oyunu.

CANDY CRUSH'IN TAHTI ARTIK ROYAL MATCH'İN

Candy Crush Saga, on yılı aşkın süredir herhangi bir platformda dünyanın en istikrarlı popüler oyunlarından biri oldu ve bu yıl toplam geliri 20 milyar dolara ulaştı. Activision Blizzard'ı 75 milyar dolara satın aldıktan sonra artık Microsoft'un bir parçası olan Candy Crush, Data.ai'ye göre piyasaya sürüldüğü 2012'den bu yana en yüksek gelir getiren 10 mobil oyun arasında yalnızca altı ay kaldı.

Dream Games kurucu ortağı ve CEO'su Soner Aydemir, Royal Match'e yapılan tüketici harcamalarının ekim ayına kadar iki kattan fazla arttığını ve oyunun yıllık brüt gelir oranının (uygulama mağazası ücretleri ödenmeden önce) 2 milyar dolara çıktığını söyledi.

Royal Match'in geliştiricileri ve yatırımcıları, mobil oyunlar açısından zorlu geçen bir yılda Royal Match'in çok büyüdüğünü söylüyor. Aydemir, "Kalitenin en iyi iş planı olduğuna inanıyoruz" dedi.

Data.ai, mobil oyun pazarının bu yıl küresel olarak Çin de dahil olmak üzere yaklaşık yüzde 3 oranında düşeceğini, Scopely'nin Monopoly Go'sunun yanı sıra Royal Match'in yeni bir hit haline geleceğini tahmin ediyor. Data.ai yetkilisi Lexi Sydow, "Çok etkileyici bir yıl geçirdiler" diyerek yeni popüler oyunları takdir etti.

ROYAL MATCHX'İN BAŞARISI

Candy Crush Saga, çok sayıda muadilinin çıkmasına rağmen art arda yaklaşık 127 ay boyunca mobil uygulama mağazalarında tüketici harcamalarında bir numaralı oyundu, ta ki bu yaza kadar.

Dream Games kurucu ortağı ve CEO'su Soner Aydemir, oyuncularının diğer bulmaca uygulamalarına göre oyun içi öğelere daha sadık ve daha fazla harcama yapmaya istekli olduğunu söyledi. Oyunu bir yıl boyunca oynayan Royal Match kullanıcılarının yüzde 90'ından fazlasının ikinci yılda da oynamaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Lexi Sydow, Royal Match'in, daha kolay öğrenilebilir olması ve fantastik savaş oyunları veya kumar oyunlarından daha geniş bir kitleye hitap eden hikayesi sayesinde bu kadar başarılı olduğunu ileri sürdü.

Data.ai'ye göre aylık yaklaşık 55 milyon aktif kullanıcısı bulunan Royal Match, oyuncuları, Candy Crush'ın yaklaşık 160 milyonluk kitlesinden ortalama olarak daha fazla harcama yapmaya ikna etmeyi başardı.

Dream Games yatırımcıları, 2020'de Candy Crush'ı birkaç aylığına geride bırakan Playrix'in Gardenscapes ve Homescapes gibi oyunlarına kıyasla Royal Match'in, Candy Crush'un tahtına talip olan diğer oyunlardan daha uzun süre dayanabileceğini umuyor. Londra merkezli risk sermayesi şirketi Balderton Capital ile Dream Games'in ilk yatırımcılarından biri olan Rob Moffat, "Pek çok mobil oyun biraz sorunlu veya grafikler o kadar iyi değil ama Royal Match lüks bir deneyim." dedi.

DREAM GAMES'TEN AKIL DOLU HAMLE

İstanbul merkezli firma ayrıca, birçok mobil oyun geliştiricisinin Apple'ın gizlilik değişiklikleriyle başa çıkmakta zorlandığı bir dönemde, yeni oyuncuları çekmek ve eski oyuncuları geri çekmek için reklamcılığa da büyük yatırım yaptı.

Dream Games önümüzdeki yıl, Match'in baş karakteri Kral Robert'ın hikayesinin ve evreninin genişletileceği devam oyunu Royal Kingdom'ı piyasaya sürerek bu başarısından yararlanmayı planlıyor. Robert'ın kardeşi Richard'ın yer aldığı Royal Kingdom şu anda test ediliyor.

İstanbul merkezli start-up, 2020 yılında ABD'li Zynga tarafından satın alınan bir diğer Türk mobil geliştiricisi Peak Games'in eski yöneticileri tarafından 2019 yılında kuruldu. Şu anda 200 kişiyi istihdam eden Dream Games, yakın zamanda dijital animasyon öncüsü Pixar'ın kurucu ortağı Ed Catmull'u stratejik danışman olarak işe aldı.