GTA 6'yı sızdıran hackera ömür boyu hastane hapsi cezası verildi

22 Aralık 2023 10:10 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 10:27

Grand Theft Auto VI (GTA 6) görüntülerinin sızdırılmasında kritik rol oynayan 18 yaşındaki Lapsus$ hackerı, bir hastane hapishanesinde ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. BBC'nin haberine göre, davaya bakan İngiliz yargıç, Arion Kurtaj'ın hâlâ siber suç işlemek istemesi nedeniyle halk için yüksek risk oluşturduğunu açıkladı.

Ağustos ayında savcılar, Kurtaj'ın GTA VI oyununun geliştiricisi Rockstar Games'e ve aralarında Uber ve Nvidia'nın da bulunduğu bazı şirketlere siber saldırılar düzenlediğini tespit etti. Ancak Kurtaj'ın otizm hastası olması ve yargılamaya uygun görülmemesi nedeniyle mahkeme jürisinden, söz konusu eylemleri suç kastıyla yapıp yapmadığının belirlenmesi istendi.

21 Aralık Perşembe günkü (dün) duruşmada mahkeme, Kurtaj'ın gözaltındayken "şiddet uyguladığını" ve "çok sayıda yaralanma veya maddi hasara yol açtığını" açıkladı. Akıl sağlığı kontrolünde Kurtaj'ın ayrıca, "siber suçlara mümkün olan en kısa sürede geri dönme niyetini ifade etmeyi sürdürdüğü" ortaya çıktı. Bu nedenle mahkeme, hastane hapsi kararı verdi. Artık doktorlar genç hackerın bir tehlike teşkil etmediğini belirtmedikçe, Kurtaj'ın ömür boyu hastane hapishanesinde kalması gerekiyor.

NVIDIA GİBİ TEKNOLOJİ DEVLERİNE DE SALDIRDI

Kurtaj, Nvidia ve İngiliz telekom sağlayıcısı BT/EE'yi hackleme suçundan kefaletle serbest bırakılırken, geçtiğimiz Eylül ayında GTA VI oynanış görüntülerinin 90 videosunu sızdırmıştı.

Bu süre zarfında polis koruması altında bir otelde kalmasına rağmen Kurtaj, odada bulunan Amazon Fire Stick'i ve yeni satın alınan akıllı telefon, klavye ve fareyi kullanarak Rockstar Games'e saldırı gerçekleştirmeyi başardı. Kurtaj, olayın ardından tutuklandı.

GTA VI'nın resmi fragmanı bu ayın başlarında yayınlandı. Fragman, Kurtaj'ın sızdırdığı videolara rağmen, X'te (Twitter) planlanan tarihten önce yayınlanmasından sonra bile yüz milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Rockstar Games, saldırının ardından toparlanmak için 5 milyon dolar harcadığını açıkladı.