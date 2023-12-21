Yapay zeka bir alanda daha insanı alt etti

21 Aralık 2023 17:33 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 17:34

Araştırmacılar bir yapay zeka robotu geliştirerek, algoritmanın, fiziksel misket oyunu Labyrinth'i insanlardan daha hızlı yenebileceğini gösterdi. Yapay zeka aracı "CyberRunner", ETH Zürih'ten Thomas Bi ve Raffaello D'Andrea tarafından geliştirildi. Algoritma, oyunu insanlardan daha hızlı bir şekilde tamamlayacak şekilde yeteneklerle üretildi.

Bu oyunun amacı, bir bilyeyi herhangi bir deliğe düşmeden labirentte yönlendirmektir. Oyuncu, tahtayı eğen iki kadranı çevirerek topun hareketini kontrol eder. CyberRunner deneyim yoluyla oyunu öğrendi. Bir kamera yardımıyla oyunu gözlemleyen algoritma, her denemede oyun hakkında daha fazla şey öğrendi.

Araştırmacılar, "Oyunu anlama becerisine dayanarak hangi strateji ve davranışların daha umut verici olduğunu tespit ediyor" diyor. Böylelikle robot, oyunda daha iyi olmaya devam etti.

CYBERRUNNER OYUNU EN KISA SÜREDE TAMAMLAYAN 'KİŞİ' OLDU

Araştırmacılar, insanlarla birlikte yaklaşık altı saat pratik yaptı. Daha sonra insanlar genel olarak Labyrinth'i yenmek için çabalarken, CyberRunner 14,5 saniyeden kısa bir sürede oyunu başarıyla tamamladı. Bu sürenin, daha önce kaydedilen herhangi bir skordan daha hızlı olduğu iddia ediliyor.

CyberRunner oyunda o kadar ustalaştı ki bazı istenmeyen kısayolları bile kullanabiliyordu. Araştırmacıların devreye girip yapay zekaya labirentin doğru yolunu izlemesi talimatını vermesi gerekiyordu.

Satranç, Go ve Dota 2 gibi diğer oyunlarda yapay zeka modellerinin insanlardan daha iyi performans gösterdiğini daha önce görmüştük. Ancak fiziksel beceri bileşeni gerektiren oyunlarda yapay zekanın insanlardan daha iyi performans gösterdiği çok fazla örnek göremiyorduk.

Bu arada, CyberRunner açık kaynak olarak yayınlandı ve eğitilmesi devam ediyor.