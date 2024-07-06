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Memur zammı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti! Bakan Şimşek imzaladı, yeni ücretler kesinleşti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mehmet Şimşek, Zam Haberleri, Kıdem Tazminatı, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek milyonları ilgilendiren genelgeyi imzaladı. Böylece memur ve memur emeklisinin zammı, kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti kesinleşti. Ayrıca memur ve memur emeklisinin zam farkının yatacağı tarih de belli oldu. İşte detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milyonların zammını yakından ilgilendiren genelgeyi imzaladı. Böylece memur ve memur emeklisi zammı, kıdem tazminatı tavanı ve yeni bedelli askerlik ücreti kesinleşti. 

MEMUR VE EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Genelgeye göre sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 oranında zam yapılması kesinleşti. 

KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELLİ OLDU

Hürriyet'te yer alan habere göre, kararla kıdem tazminatı tavanı da belli oldu. Buna göre kıdem tazminatında maksimum ödenecek tutar 41 bin 828 lira 42 kuruş oldu.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Aylık katsayı ise 0.907796 olarak belirlendi. Buna göre hesaplanan bedelli askerlik ücreti ise 217 bin 871 lira 4 kuruş oldu.

MEMUR VE EMEKLİNİN ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ayın 15'inden sonra yatmasından dolayı 1 Temmuz-14 Temmuz 2024 tarihleri arasındaki fark tutarlarının hesaplanıp yatırılması konusunda da karar alındı.

Bakan Şimşek imzaladı, yeni ücretler kesinleşti! İşte memur zammı, kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti - 1. Resim

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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