CHP görüşmesinin ardından dikkat çeken paylaşım! Bakan Şimşek'in sitemi var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün CHP heyeti ile yaptığı görüşmenin ardından bugün dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Şeffaflıkla yürüttükleri görüşmede CHP'nin önerilerini not ettiklerini ve ekonomi programına ilişkin sunum yaptıklarını belirten Bakan Şimşek, "Ancak sonrasında görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik. Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez." dedi.

Yalçın Karatepe başkanlığındaki CHP heyeti, dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü. 4 saat 15 dakika süren görüşme sonrası CHP'li Karatepe, açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek’e 4 ana talep ilettiklerini anlatan CHP’li Karatepe, “Asgari ücrete ara zam, emekli aylıklarına ciddi şekilde artış yapılması, tarımsal desteklerin artırılarak yüzde 1 oranında çiftçilere ödenmesi ve ekonomide önemli sorunlardan birisi olarak gördüğümüz vergide adaletsizliğin giderilmesi. Ancak 4 saatin sonunda acı reçeteyi yine vatandaşa çıkaran anlayışlarında bir değişim iradesi olmadığını maalesef gördük.” dedi.

BAKAN ŞİMŞEK, FARUK ÇELİK'İN PAYLAŞIMINI PAYLAŞTI

Ses getiren görüşmenin yankıları sürerken AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Çelik'in paylaşımını Bakan Şimşek'in de paylaşması dikkat çekti.

Çelik'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"İktidar muhalefet diyaloğu demokrasilerde önemlidir.

Ancak, CHP heyetinin Hazine Maliye Bakanımız ile görüşmelerden sonra yaptıkları açıklamalar etrafındaki tartışmaları hayretle izliyorum.

CHP heyetinin açıklamalarından bir talimat listesi ile görüşmeye gittikleri anlaşılıyor.

Burada bir rol karmaşası yaşandığı açık.

İktidarın görevi politikaları belirlemek ve uygulamak, muhalefetin görevi iktidarın göremediğini düşündüğü şeyleri dillendirmek ve eleştirmektir.

Bir talimat listesi dayatmak değil. Bu tutum Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin iyi niyeti ile bağdaşan bir yaklaşım değildir.

Bu bir diyalogda değildir. Siyasi istismardır, popülizmdir. Ekonomimizin en son ihtiyaç duyduğu şeylerdir."

"UMARIM NORMALLEŞME RUHUNU ZEDELEMEZ"

Faruk Çelik'in paylaşımını yeniden yayınlayan Bakan Şimşek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kabul ettiğim CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yalçın Karatepe’yi protokol kurallarını uygulamadan binanın girişinde karşıladım ve makamda görüştüm.

Görüş ve önerilerini dinlediğimiz 4 saati aşan görüşmede gündeme getirilen tüm konularla ilgili perspektifimizi şeffaf bir şekilde kendilerine anlattık. Önerilerini, demokratik nezaket ve ekonomik-mali gerçekler kapsamında not ettik. Ayrıca uyguladığımız ekonomi programımıza ilişkin detaylı bir de sunum yaptık.

Ancak sonrasında görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik. Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez." ifadelerini kullandı.