Bakan Şimşek'ten borsa vergisine erteleme kararı! Yeni vergi paketi TBMM'ye sunulacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine ertelendiğini duyurdu. Ayrıca Bakan Şimşek, "Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM’ye sunulacak" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi gelirlerinin artırılması maksadıyla yaptığı kapsamlı çalışmaları sürdürüyor.

Yatırımcılar için merak konusu olan hisse senetlerinin vergilendirilmesi ile ilgili gelişmeler devam ediyor.

BORSA VERGİLENDİRİLECEK Mİ?

Borsa İstanbul’da işlem vergisi ile ilgili işlem vergisi alınacağı iddialarına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi.

Yeni vergi düzenleme paketinin yakın zamanda TBMM'ye sunulacağını duyuran Bakan Şimşek, şunları ifade etti:

BAKAN ŞİMŞEK'TEN ERTELEME KARARI

Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM’ye sunulacak.

İlgili tüm taraflardan gelen geribildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz.