Bakanlığa 4 bin 400 personel alınacak! Başvurular başladı, işte kadrolar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 9-18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İşte detaylar... 

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre Gençlik ve Spor Bakanlığı toplamda 4 bin 400 destek personeli ve koruma ve güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirecek.

BAŞVURULAR 9-18 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA 

Adaylar başvurularını, 09-18 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Adaylar başvuracakları pozisyona göre gerekli olan başvuru belgelerine Resmi Gazete’de yayımlanan ilan üzerinden erişebilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
