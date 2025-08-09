Bakanlığa 4 bin 400 personel alınacak! Başvurular başladı, işte kadrolar
Ekonomi Haberleri
Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 9-18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İşte detaylar...
Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre Gençlik ve Spor Bakanlığı toplamda 4 bin 400 destek personeli ve koruma ve güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirecek.
BAŞVURULAR 9-18 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA
Adaylar başvurularını, 09-18 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.
Adaylar başvuracakları pozisyona göre gerekli olan başvuru belgelerine Resmi Gazete’de yayımlanan ilan üzerinden erişebilecek.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mesut Şahin