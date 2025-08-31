Balıkçılar denize açılıyor: Bu yıl balıklar bol mu, fiyatlar nasıl?

1 Eylül itibarıyla trol ve gırgır avcılığı yasağı sona eriyor. 4,5 aylık aradan sonra denize açılacak tekneler son hazırlıklarını tamamlarken, balıkçılar özellikle "hamsi ve istavritten umutlu" olduklarını dile getirdi.

BALIKÇILAR “VİRA BİSMİLLAH” DEMEYE HAZIR

15 Nisan’da başlayan av yasağının ardından 1 Eylül gecesi tekneler yeniden denizle buluşacak. Teknelerinde bakım ve onarımlarını tamamlayan balıkçılar, ağlarını tek tek gözden geçirerek sezona hazırlandı. Kumanya hazırlıklarının da tamamlandığı teknelerde heyecan dorukta.

Köroğlu Balıkçılık Sahibi Ekrem Köroğlu, bu sene özellikle hamsiden umutlu olduklarını belirterek, "Hazırlıklarımız bitti, pazar gecesi denize açılacağız. Palamut az görünüyor ama hamsiden beklentimiz yüksek. Geçen sene palamut boldu, bu sene tam tersi olabilir" dedi.

HAMSİDE YÜZYILIN SEZONU BEKLENİYOR

Akçakoca Balıkçı Barınağı Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, bu sezon palamudun az olacağını ancak hamside tarihi bir bolluk yaşanabileceğini ifade ederek, "Bu sezon hamside yüzyılın en iyi sezonu olacak diyebiliriz. Ayrıca istavrit çok olacak, lüfer ve sarıkanat da bekliyoruz." dedi.

TECRÜBELİ BALIKÇILARDAN TAHMİNLER

Denizdeki gözlemlerini aktaran tecrübeli balıkçı Ahmet Bayraktar, bu yılın lüfer açısından bereketli olabileceğini söyledi Bayraktar, "Hamsi gözüküyor, sardalya olur, istavrit olur. Lüfer senesi gibi görünüyor. Palamut ise zayıf." dedi.

KARADENİZ’DE UMUT HAMSİ VE İSTAVRİTTE

İnebolu’nun Özlüce köyünde balıkçılık yapan Özden Özkan, sezon beklentilerini şöyle anlattı. Özkan, "Palamut bu yıl çok zayıf. Biraz sarıkanat ve lüfer olabilir. İstavrit ve mezgit bol çıkabilir. Hamsi bu sezonun yıldızı olabilir." diye konuştu.

Trol avcılığı için hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Özkan, mezgit ve istavritte de iyi bir sezon beklediklerini dile getirdi.

BALIK FİYATLARI NASIL OLACAK?

Geçtiğimiz yıl palamut bolluğu nedeniyle vatandaşların ucuz balık yediğini hatırlatan balıkçılar, bu sene tam tersinin olabileceğini belirtti. Palamutun azlığı fiyatları artırabilirken, hamside yaşanacak bolluk tezgâhlar da fiyatları düşürebilir.