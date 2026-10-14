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Balıkçılardan garip karar: Palamut bol, denize çıkmayın!

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Balıkçılardan garip karar: Palamut bol, denize çıkmayın!
Başlık ResmiBalıkçılardan garip karar: Palamut bol, denize çıkmayın!

İstanbul’da Deniz Ürünleri Üreticileri Birliği, palamut bollaştı ve ucuzladı diye avlanmaya ara verilmesin istedi. Skandal talep, ucuza balık fırsatı yakalayan vatandaşın tepkisini çekti.

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Kaan Zenginli
KAAN ZENGİNLİ

Denizlerde palamut bolluğu yaşanırken fiyatların düşmesi üzerine İstanbul İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği (DEM-BİR), balıkçılara avcılığa geçici olarak ara verme çağrısında bulundu.

Birlik, piyasaya sunulan balık miktarındaki artışın fiyatları aşırı düşürdüğünü ve balıkçıların ekonomik kayıp yaşadığını savundu. Ancak fiyatların gerilemesi vatandaşın daha uygun fiyata balık alabilmesi anlamına gelirken, avın durdurulması yönündeki çağrı tepki çekti.

Tüketici dernekleri ve vatandaşlar, denizdeki bolluğun tüketici lehine değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Piyasadaki ürün miktarını azaltmaya yönelik çağrıların fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği belirtiliyor.

Balıkçılardan garip karar: Palamut bol, denize çıkmayın!
Başlık ResmiBalıkçılardan garip karar: Palamut bol, denize çıkmayın!
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Balıkçılar açısından mazot, işçilik, ekipman ve avlanma giderleri önemli maliyet kalemleri arasında yer alıyor. Avlanan balığın fiyatı bu giderleri karşılamadığında sektörün ekonomik kayıp yaşaması mümkün. Ancak fiyatların düşmesi tek başına balıkçının zararına satış yaptığı anlamına gelmiyor.

ÇAĞRI YAPANA CEZA KESİLMELİ

Tüketici dernekleri, avcılığa ara verilmesi çağrısının fiyatları yükseltme riski taşıdığına dikkat çekti. Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara denetim çağrısı yapan tüketici temsilcileri, rekabeti ve tüketici haklarını ihlal eden bir durum tespit edilmesi hâlinde sorumlular hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanmasını talep ediyor.

Palamut bolluğunun yaşandığı bir dönemde avın azaltılması çağrısı vatandaşların da tepkisini çekiyor. Vatandaşlar, balıkçıların maliyetlerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtirken, çözümün avı durdurmak yerine maliyetleri azaltacak ve satış zincirini iyileştirecek yöntemlerde aranmasını istiyor.

Balıkçılardan garip karar: Palamut bol, denize çıkmayın!
Başlık ResmiBalıkçılardan garip karar: Palamut bol, denize çıkmayın!
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"AZ TUTALIM"

İstanbul’da yapılan çağrıya destek veren DEM-BİR Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Aksoy “Şartlarımız zorlaştı. Personel maaşı var, mazot giderlerimiz çoğaldı ama biz çok balık tuttuğumuz zaman balık ucuz gidiyor. Her tekne günlük 3 bin, 5 bin kasa balık tutmasın. Tutalım ama az tutalım” dedi.

Balıkçılardan garip karar: Palamut bol, denize çıkmayın!
Başlık ResmiBalıkçılardan garip karar: Palamut bol, denize çıkmayın!

UCUZA SATANA BASKI VAR

İsmini açıklamak istemeyen bir balıkçı, uygun fiyatla satış yapan bazı teknelerin avlanmaması yönünde tehditlerle karşılaştığını iddia etti. Balıkçı “Bazı teknelere, gırgırlara ‘Denize çıkmayın’ şeklinde baskılar yapıldığı konuşuluyor. Ucuz balık piyasaya girdiğinde bundan rahatsız olanlar var. Fiyatların düşmemesi isteniyor. Ucuz ürünün piyasada yaygınlaşmasını önlemeye yönelik bir oluşum varmış gibi bir tablo ortaya çıkıyor” dedi.

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