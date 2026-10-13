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Ekonomi

TMO, çeltik alım fiyatını duyurdu

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TMO, çeltik alım fiyatını duyurdu
Başlık ResmiTMO, çeltik alım fiyatını duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), çiftçileri yakından ilgilendiren çeltik alım fiyatlarını duyurdu.

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), çeltik alım fiyatlarını duyurdu.

TMO, baldo grubunun tonunu 45 bin liradan, Cammeo grubunun ton fiyatını 43 bin liradan, Osmancık grubunun ton fiyatını 38 bin liradan, diğer çeltik çeşitlerini ise 32 bin liradan alacak.

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ALIMLAR 15 EKİM'DE BAŞLIYOR

TMO'nun alımlara 15 Ekim’de başlayacağı belirtilirken, ödemelerin ise ürün teslimatına müteakip 21 Ekim’den itibaren üreticilerin hesaplarına yapılacağı ifade edildi.

TMO, çeltik alım fiyatını duyurdu
Başlık ResmiTMO, çeltik alım fiyatını duyurdu
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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