TMO, çeltik alım fiyatını duyurdu
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), çiftçileri yakından ilgilendiren çeltik alım fiyatlarını duyurdu.
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), çeltik alım fiyatlarını duyurdu.
TMO, baldo grubunun tonunu 45 bin liradan, Cammeo grubunun ton fiyatını 43 bin liradan, Osmancık grubunun ton fiyatını 38 bin liradan, diğer çeltik çeşitlerini ise 32 bin liradan alacak.
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ALIMLAR 15 EKİM'DE BAŞLIYOR
TMO'nun alımlara 15 Ekim’de başlayacağı belirtilirken, ödemelerin ise ürün teslimatına müteakip 21 Ekim’den itibaren üreticilerin hesaplarına yapılacağı ifade edildi.
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