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Akıllara durgunluk veren hesap! Palamudu taşıyan köpük kasa, balık fiyatını 3'e katladı

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Akıllara durgunluk veren hesap! Palamudu taşıyan köpük kasa, balık fiyatını 3'e katladı
Başlık ResmiAkıllara durgunluk veren hesap! Palamudu taşıyan köpük kasa, balık fiyatını 3'e katladı

Karadeniz'de yaşanan bolluk sonrası 3 palamut 100 liradan satılmaya başlanırken, balıkların konulduğu boş strafor kasanın fiyatı ise 100 TL. Yani palamudu taşıyan kasa, balığın 3 katı fiyata satılıyor.

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Karadeniz'de son dönemde bollaşan palamut avıyla tezgahlarda palamudun 3 tanesi 100 TL'den satılmaya başlandı. Ancak bu durum balıkçılar için trajikomik bir tabloyu da çıkardı. Kilosu neredeyse bir kilograma dayanan dev palamutlar tanesi 35 liradan satılırken, balıkların içine dizildiği boş beyaz köpük kasaları ise balıkçıya 100 TL'ye mal oluyor.

Akıllara durgunluk veren hesap! Palamudu taşıyan köpük kasa, balık fiyatını 3'e katladı
Başlık ResmiAkıllara durgunluk veren hesap! Palamudu taşıyan köpük kasa, balık fiyatını 3'e katladı

KUTU, BALIĞIN 3 KATI

İçine yalnızca 10 adet palamut sığabilen boş bir strafor kasa tam 100 TL. Yani denizden çıkan taptaze palamut sofraları süslerken, onu taşıyan sıradan ambalaj kendi içindeki balığı tam üçe katlayarak piyasa değerini açık ara geride bırakıyor.

Akıllara durgunluk veren hesap! Palamudu taşıyan köpük kasa, balık fiyatını 3'e katladı
Başlık ResmiAkıllara durgunluk veren hesap! Palamudu taşıyan köpük kasa, balık fiyatını 3'e katladı

"BALIK BEDAVA BU SENE"

Durumu özetlerken "Bir palamut 35, boş kasa 100 TL" diyen balıkçı esnafı Kadir Ali Şimşek, "Palamudun 3 tane 100 liraya satıyoruz. Tanesi 33 liraya geliyor. Kasanın tanesi, depoziti yoktur, zaten 100 lira. Yani bir tane boş kasa 100 lira, bir balık 33 lira. Bunun ambalajı yani şu köpük gördüğünüz bir köpük 100 lira. Daha nasıl olsun, bedava yani. Bir balık 33 lira, bir köpük 100 lira. Ambalaj yani balığı geçiyor. Yani 1 kilo balık, 1 kilo balık 33 liraya geliyor. 3 tanesi 100 liraya geliyor yani. 33 lira. Bedava bu sene. Bolluk var bu sene" dedi.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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