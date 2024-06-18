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Bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörler mercek altında

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörler mercek altında

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde alışverişin yoğunlaştığı sektörlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Kayıt dışılıkla mücadelemize her alanda ara vermeden devam ediyoruz." mesajı doğrultusunda denetimlerini sürdürüyor. Buna göre, 11 Haziran'dan bayram arifesi 15 Haziran gün sonuna kadar ekonomik faaliyetlerin yoğunlaştığı tatlıcı, şekerci, konfeksiyon gibi sektörlerdeki mükelleflere yönelik ülke genelinde bayram denetimleri yapıldı. Denetimler kapsamında Gaziantep'teki baklavacılarda hasılat tespiti de gerçekleştirildi.

Bayram öncesi dönemde 8 bin 227 mükellef denetime tabi tutuldu. Denetimlerde kayıt dışı hasılat tespitinde bulunuldu, söz konusu mükellefler incelemeye sevk edildi.

HATALI KDV ORANI UYGULAYANLAR SAPTANDI

Ekipler, 195 mükellefin hatalı KDV oranı uyguladığını, 357 mükellefin ödeme kaydedici cihaz ve satış yazılım programları arasında entegrasyonun bulunmadığını belirledi.

İncelemelerde 13 mükellefin işletmeye ait olmayan POS cihazı kullandığı, 298 mükellefin IBAN yoluyla tahsilat gerçekleştirdiği, 50 mükellefin kayıt dışı faaliyette bulunduğu ve kayıt dışı 18 işçi çalıştırıldığı tespit edildi.

Anılan işletmeler, gerekli işlemlerin yapılması için Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirildi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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