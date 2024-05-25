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BDDK izin verdi! 3 yeni banka kuruluyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
BDDK izin verdi! 3 yeni banka kuruluyor
Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu, Yatırım Bankası, Dijital Katılım Bankası, Haber

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Marin Yatırım Bankası AŞ, Aytemiz Yatırım Bankası AŞ ve Adil Katılım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), söz konusu kararları bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 3 yeni banka kuruluyor. 

2 KALKINMA VE YATIRIM BANKASI GELİYOR

BDDK, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 7'nci ve 8'inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, kanunun 6'ncı maddesi uyarınca kurucu ortaklar Mehmet Koç, Sefa Koç, Noman Tekin, Meltem Süloğlu ve Yavuz Duranoğlu tarafından 1 milyar 500 milyon TL sermayeli "Marin Yatırım Bankası AŞ" ünvanlı, kurucu ortaklar Aytemiz Finansal Hizmetler AŞ, İsmail Aytemiz, Hüseyin Aytemiz, Ahmet Aytemiz ve Kerem Aytemiz tarafından 1 milyar 500 milyon TL sermayeli "Aytemiz Yatırım Bankası AŞ" ünvanlı kalkınma ve yatırım bankalarının kurulmasına izin verdi.

DİJİTAL KATILIM BANKASI 

BDDK yine 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 7'nci ve 8'inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, kanunun 6'ncı maddesi uyarınca, Dijital Banka Yönetmeliğinde dijital bankalar için belirtilen faaliyet esaslarına uygun olarak faaliyet göstermek ve faaliyet izni başvurusunu bu çerçevede yapmak üzere, kurucu ortaklar Ali Emre Ballı, Murat Yönaç, Özberk Çetinkaya, Ali Paslı ve Fahri Akcan tarafından Türkiye'de 3 milyar TL kuruluş sermayeli "Adil Katılım Bankası AŞ" ünvanlı bir (dijital) katılım bankası kurulmasını da onayladı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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