Bedelli askerlik düşünenler dikkat! 61 bin TL az ödemek için son 12 gün, zam geliyor

19 Aralık 2023 15:40 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 15:40

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zam, bedelli askerlik ücretini de etkileyecek. Memur zammı yüzde 49 olursa 59 bin 952, yüzde 50 olursa 61 bin 175 lira fark çıkacak. Bu farktan kaçınmanın tek yolu, 29 Aralık’ta başvuru ve ödemeyi bitirmek olacak. Peki, 2024 yılında bedelli askerlik kaç lira olacak?

Memur aylık katsayısına bağlı olarak belirlenen ücret, 1 Temmuz-31 Aralık 2023 tarihleri arasında katsayının 0,509796 olmasıyla 122 bin 351 TL olarak açıklanmıştı. Yeni yıl yaklaşırken, bu ücretin de diğer kalemlere benzer şekilde zamlanması bekleniyor.

SON GÜN 29 ARALIK

Ocak’ta memur maaşlarına yapılacak yaklaşık yüzde 50’lik zam, bedelli askerlik ücretini de artıracak. Bu artıştan kurtulmak için bedelli askerlik yapmak isteyenlerin 12 gün içinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Mevcut ücretten ödeme yapabilmek için 29 Aralık Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapılması zorunlu. Bu çerçevede yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar yoklamalarını yaptırıp, bedelli askerlik seçeneğini işaretleyip ödeme yapmaları gerekecek. Ödenecek tutar da 122 bin 351 lira 4 kuruş. Fakat başvuru tarihine kadar yoklama kaçağı veya bakaya olan yükümlüler ekstra bir bedel daha ödeyecek. Yasal mazeret süreleri dışında yoklama kaçağı veya bakaya durumunda olanların her ay için ödeyecekleri ek tutar bin 784 lira 29 kuruş olacak.

Ödemeler Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası, defterdarlıklar veya mal müdürlüklerine gerçekleştirilebilecek.

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR?

Önümüzdeki ay memur maaş katsayısında yüzde 50 civarında bir zam yapılması öngörülüyor. Enflasyon rakamlarının 3 Ocak’ta açıklanmasıyla kesinleşecek olan zam oranı, bedelli askerlik ücretini de etkileyecek. Memur maaş katsayısının yüzde 49 veya yüzde 50 artması durumunda, bedelli askerlik ücreti sırasıyla 182 bin 303 lira ve 183 bin 526 lira olacak. Bu da 2023 fiyatına göre 59 bin 952 ile 61 bin 175 lira arasında bir artış anlamına geliyor.

Bedelli askerlik ücreti, her 6 ayda bir memur maaş zamlarına paralel olarak değişiyor. Tutar, memur maaş katsayısı ile 240 bin gösterge sayısının çarpılmasıyla hesaplanıyor. Buna göre, memur maaş katsayısı ne kadar yükselirse, bedelli askerlik ücreti de o kadar artıyor. Ocak ayında gerçekleşecek olan memur maaş zammı, bedelli askerlik ücretini de yükseltecek.

ASKERLİK TARİHİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 yılında bedelli askerliğe başvurup ücreti ödeyen yükümlüler, 2024 yılında kura ve sınıflandırma sürecine girecek. Bedelli askerlik yapacak olan yükümlülerin kimlik bilgileri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimi alacakları birlikler, 2024 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubeleri aracılığıyla ilan edilecek.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?