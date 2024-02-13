Beklenen motorin zammı tabelalara yansıdı! Litre fiyatı cep yakıyor, işte yeni tarife

Düzenleyen: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Şubat 2024 09:13 - Güncelleme: 13 Şubat 2024 09:24 - Güncelleme:

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Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Motorinin litre fiyatına 2 lira 56 kuruş zam geldi. Zam geçen haftadan beri bekleniyordu. Yeni fiyatların tabelalara yansıması ile İstanbul'da motorinin litre fiyatı 44 lirayı aştı. Ankara ve İzmir'de ise fiyat 45 liranın üzerine çıktı.