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    • Beklenen motorin zammı tabelalara yansıdı! Litre fiyatı cep yakıyor, işte yeni tarife

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Motorin, Zam, Benzin, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Motorinin litre fiyatına 2 lira 56 kuruş zam geldi. Zam geçen haftadan beri bekleniyordu. Yeni fiyatların tabelalara yansıması ile İstanbul'da motorinin litre fiyatı 44 lirayı aştı. Ankara ve İzmir'de ise fiyat 45 liranın üzerine çıktı.

    Brent petrol fiyatındaki yükseliş akaryakıt tarifesini etkiledi. Son bir haftada uluslararası petrol fiyatları yüzde 42'nin üzerinde artarken, motorine son 2 haftada 2 kez zam geldi.

    GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI

    Dün gece tabelalara yansıyan 2 lira 56 kuruşluk zam ile güncel motorin fiyatları da yükseldi. İşte il il motorin litre fiyatları;

    • İstanbul'da 44,29 lira,
    • Ankara'da 45,04 lira,
    • İzmir'de 45,25 lira,
    • Adana'da 45,62 lira,
    • Bursa'da 45,06 lira,
    • Antalya'da 45,79 lira,
    • Diyarbakır'da 45,89 lira.

    BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?

    Benzine bu hafta zam gelmesi beklenmiyor. Yapılan son artışla motorinin litre fiyatı 2024'ün başından bu yana yüzde 19 oranında artış gösterdi.

    Motorine en son geçen hafta 1 lira 38 kuruş zam yapılmıştı.

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    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MotorinZamBenzin
    Haberler > Ekonomi > Beklenen motorin zammı tabelalara yansıdı! Litre fiyatı cep yakıyor, işte yeni tarife
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