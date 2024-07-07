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Haberler > Ekonomi > Benzin ve motorinde tabela değişti! İşte son fiyatlar...

Benzin ve motorinde tabela değişti! İşte son fiyatlar...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Benzin ve motorinde tabela değişti! İşte son fiyatlar...
Akaryakıt Fiyatları, Brent Petrol, Döviz Fiyatları, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında tabela yeniden değişti. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında artışa gidildi. Zam sonrası tabela sil baştan değişti, işte İstanbul, Ankara ve İzmir'de son fiyatlar...

Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatları da indirim ve zam haberleri değişiklik gösteriyor. Son olarak 6 aylık enflasyonun netleşmesinin ardından ÖTV zammı uygulandı. Bu orana göre benzinde 2.21 lira, motorinde 2.07 lira zam geldi. İşte akaryakıtta güncel fiyatlar...

7 HAZİRAN İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI 

Benzin fiyatı: 44.47 TL

Motorin litre fiyatı: 44.49 TL

LPG litre fiyatı: 22,51 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI FİYATLARI 

Benzin fiyatı: 44.61 TL

Motorin litre fiyatı: 44.59 TL

LPG litre fiyatı: 22.98 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 45.60 TL

Motorin litre fiyatı: 45.57 TL

LPG litre fiyatı: 22,95 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 45.93 TL

Motorin litre fiyatı: 45.97 TL

LPG litre fiyatı: 22,57 TL

FİYATLAR NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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