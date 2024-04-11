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BES ve OKS fonu 903 milyarı aştı! Yeni hedef açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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BES ve OKS fonu 903 milyarı aştı! Yeni hedef açıklandı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

BES ve OKS fon tutarı büyüklüğü ilk çeyrekte 903 milyar 124,3 milyon liraya ulaştı. Türkiye Sigorta Birliği, bu yıl için katılımcı sayısının 17,6 milyona çıkmasını hedefliyor.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 20 yılı geride bırakırken, katılımcılarına sağladığı getirinin yanı sıra yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre, mart sonu itibarıyla BES’te katılımcıların fon tutarı 745 milyar 94,8 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 96 milyar 572,1 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylelikle katılımcıların fon tutarının toplam büyüklüğü 841 milyar 666,9 milyon lira oldu. Otomatik Katılım Sisteminde (OKS) ise katılımcıların fon tutarı, devlet katkısı fon tutarı ile birlikte 61 milyar 457,4 milyon liraya yükseldi. BES ve OKS fon tutarı büyüklüğü ilk çeyrekte 903 milyar 124,3 milyon liraya ulaştı. 2023 yıl sonundan 31 Mart 2024’e kadar BES’te katılımcı sayısı 258 bin 309 kişi artarak 8 milyon 934 bin 355’ya çıkarken, OKS dâhil toplam katılımcı sayısı 16 milyon 190 bin 367’ye yükseldi. Türkiye Sigorta Birliği, bu yıl için BES ve OKS’de toplam büyüklüğün geçen yıla kıyasla yüzde 69 artarak 1 trilyon 278 milyar liraya, katılımcı sayısının 17,6 milyona çıkmasını hedefliyor.

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Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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