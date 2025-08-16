Vatandaş 4 çeşit yemeği ucuza yiyecek! Bir belediye daha Kent Lokantası açıyor
Muğla'nın Menteşe Belediyesi de Kent Lokantası açıyor. Uygun fiyatlı yemek verecek olan belediye, Kent Lokantası'nı 21 Ağustos'ta hizmete açacak.
CHP'li bir belediye daha Kent Lokantası açan belediyeler kervanına katıldı. Lokanta Menteşe Belediyesi tarafından hizmete alınacak.
21 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN HİZMET VERECEK
Muğla'nın Menteşe ilçesinde belediye tarafından vatandaşlara sağlıklı ve uygun fiyatlı yemek imkanı sunmak amacıyla kurulan Kent Lokantası'nda vatandaşlara 21 Ağustos Perşembe gününden itibaren hizmet verilecek
Aynı zamanda dayanışma ruhunun da ön plana çıkarılmasının hedeflendiği kent lokantasında tüm vatandaşların aynı sofrada buluşabileceği bir ortam sunulacağı belirtildi.
