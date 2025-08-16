Vatandaş 4 çeşit yemeği ucuza yiyecek! Bir belediye daha Kent Lokantası açıyor

CHP'li bir belediye daha Kent Lokantası açan belediyeler kervanına katıldı. Lokanta Menteşe Belediyesi tarafından hizmete alınacak.

21 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN HİZMET VERECEK

Muğla'nın Menteşe ilçesinde belediye tarafından vatandaşlara sağlıklı ve uygun fiyatlı yemek imkanı sunmak amacıyla kurulan Kent Lokantası'nda vatandaşlara 21 Ağustos Perşembe gününden itibaren hizmet verilecek

Aynı zamanda dayanışma ruhunun da ön plana çıkarılmasının hedeflendiği kent lokantasında tüm vatandaşların aynı sofrada buluşabileceği bir ortam sunulacağı belirtildi.