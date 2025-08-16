Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Vatandaş 4 çeşit yemeği ucuza yiyecek! Bir belediye daha Kent Lokantası açıyor

Vatandaş 4 çeşit yemeği ucuza yiyecek! Bir belediye daha Kent Lokantası açıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Vatandaş 4 çeşit yemeği ucuza yiyecek! Bir belediye daha Kent Lokantası açıyor
Muğla, Menteşe, Belediye, CHP, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Menteşe Belediyesi de Kent Lokantası açıyor. Uygun fiyatlı yemek verecek olan belediye, Kent Lokantası'nı 21 Ağustos'ta hizmete açacak.

CHP'li bir belediye daha Kent Lokantası açan belediyeler kervanına katıldı. Lokanta Menteşe Belediyesi tarafından hizmete alınacak. 

21 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN HİZMET VERECEK 

Muğla'nın Menteşe ilçesinde belediye tarafından vatandaşlara sağlıklı ve uygun fiyatlı yemek imkanı sunmak amacıyla kurulan Kent Lokantası'nda vatandaşlara 21 Ağustos Perşembe gününden itibaren hizmet verilecek 

Bir belediye daha Kent Lokantası açıyor - 1. Resim

Aynı zamanda dayanışma ruhunun da ön plana çıkarılmasının hedeflendiği kent lokantasında tüm vatandaşların aynı sofrada buluşabileceği bir ortam sunulacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 ülkeden İsrail'in işgal planı E1'e sert tepki! Aralarında Türkiye de varÇin’de tarihi an! 500 robot birbirine girdi, Ortalık karıştı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakanlık satışını yasakladı! Raflardan toplatılıyor, işte nedeni - EkonomiRaflardan toplatılıyor! İşte nedeni...Eşi için yaptı, çok beğenilince menüye koydu! Satışlar patladı, siparişlere yetişemiyor - EkonomiSatışlar patladı, siparişlere yetişemiyorAta tohumuyla üretiliyor, tarlada kilosu 100 TL! Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 75'ini bu ilçe karşılıyor - EkonomiAta tohumuyla üretiliyor, tarlada kilosu 100 TLBir kente havalimanı müjdesi! Bakan Uraloğlu açılış için tarih verdi - EkonomiBir kente havalimanı müjdesi800 puanlık indirim bekleniyor! Fitch, yıl sonu faiz tahminini açıkladı - EkonomiFitch, yıl sonu faiz tahminini açıkladıBİST 100’de 7 hafta sonra bir ilk! İşte para girişi olan ve yükselen hisseler - EkonomiBİST 100’de 7 hafta sonra bir ilk!
Sonraki Haber Yükleniyor...