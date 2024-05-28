Kriptolar dirençlere takıldı! Bitcoin ve Ethereum yeniden düşüyor

Kripto paralarda son dakika! 28 Mayıs Bitcoin fiyatı %2 düşerek 68 bin doların altına sarktı. Ethereum da %1,25 gerileyerek 3850 dolara yakın seyrediyor. Hızlı yükselişlerin ardından dirençlerde kâr satışları ile karşılaşan kriptolarda, “sınırlı” kalacak geri çekilmelerin normal karşılanması gerektiği belirtiliyor. FED cephesinden gelen son şahin mesajların da kripto paralarda “daha hızlı” artışları frenlediği ifade ediliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Son bir haftada özellikle Ethereum başta olmak üzere ciddi yükselişler kaydeden kripto paralarda “sınırlı” da olsa kâr satışları başladı. Yatırımcılar, “BTC 2024 yorum ve hedef fiyat”, “Ethereum ETF’leri ne zaman onaylanacak” gibi soruların cevaplarını ararken; en büyük iki kripto para biriminin dirençlerde zorlandığı görülüyor.

FED VE MADENCİ ETKİSİ

Geçen hafta açıklanan FED tutanaklarının ardından ABD’de faiz indirimine dair beklentilerin gerilemesi kripto paraları frenledi. Eylül ayında beklenen ilk faiz indirimi kasıma doğru kaydı. Bu süreçte faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağının öngörülmesi, ETF’ler kanalından para girişlerini sınırlıyor.

Öte yandan madenciler için de ısıtma maliyetlerinin arttığı yaz mevsimi yaklaşırken, bu maliyetlerin, piyasada satış yapılarak karşılanmaya çalışılması, fiyatlar üzerinde bir başka baskı unsuru olarak öne çıkıyor.

BTC YORUM VE BEKLENTİ

Geçen hafta salı günü 71 bin 280 dolarla son bir ayın en yüksek seviyesini test eden Bitcoin; o günden itibaren geride kalan bir haftalık süreçte, yeniden 70 bin doların altında sarkarak daha yatay bir bantta hareket sergiledi. Bugünkü işlemlerde ise %2 civarında değer kaybeden Bitcoin fiyatı; 68 bin doların altında seyrediyor.

Son yedi işlem gününde 5 günlük hareketli ortalamayı aşamadığı görülen BTC için, bugün bu ortalama 69 bin 700 dolarda bulunuyor. Aşağıda ise 66 bin 850 dolarda konumlanan 22 günlük ortalamanın kritik destek olduğu belirtiliyor.

ETHEREUM YORUM VE BEKLENTİ

ABD’de resmi otorite SEC tarafından ETF ön onayı alan ve son bir haftanın yıldızı olan Ethereum tarafında da yükseliş hız kesti. ETH’ın 4.000 doları şimdilik geçemediği görülürken, hızlı yükselişin ardından bir miktar kâr satışları dikkat çekiyor. ETH bugünkü işlemlerde yüzde 1,25 değer kaybı ile 3850 dolara yakın seyrini sürdürüyor.

ETH’ta 5 günlük ortalama 3870 dolarda bulunurken, 22 günlük ortalama 3380 dolar gibi, daha aşağı seviyelerde kaldı. ABD’de Ethereum ETF’lerinin tam işlem görebilmesi için ikinci onayın birkaç hafta ya da ay içinde gelebileceği belirtiliyor. Bu süreçte Ethereum’da 3600 dolar üzerinde “kalıcılık” önemli bir işaret olarak algılanacak.