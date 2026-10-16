Türkiye turizminin kalbi Bodrum, uluslararası yatçılıkta da merkez olma yolunda ilerliyor. ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan, Bodrum Boat Show’un daha ikinci yılında motor yatta Cannes’ı yakaladığını belirterek “Önümüzdeki yıl Cannes’ı geçeceğimize inanıyoruz” dedi.

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Türkiye’nin yatçılık merkezlerinden Bodrum, denizcilik sektörünün önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapıyor. ED Fuarcılık organizasyonunda, İMEAK Deniz Ticaret Odası ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle gerçekleştirilen Bodrum Boat Show, bu yıl ikinci defa kapılarını açtı. Geçen yıl 160 teknenin bağlandığı Bodrum Limanı’nda bu yıl 205 tekne sergilenirken, fuar kapsamındaki toplam tekne sayısı 255’e ulaştı. Geçen yıl yaklaşık 25 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuarın bu yıl 30 binin üzerinde ziyaretçiye ulaşması bekleniyor.

Boat Show kapılarını ziyaretçilere açtı... Gelecek yıl Cannes'ı geçeriz

Fuarın açılışında konuşan ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan, Bodrum Boat Show’un uluslararası fuarlarla karşılaştırılabilecek bir büyüklüğe ulaştığını söyledi. Soydan, “Katılımcı firma sayımızı 110’dan 165’e, çadır sayımızı ise 65’ten 110’a yükseltirken uluslararası katılımcılarımızın oranı yüzde 15’i aştı. Cannes ve Monaco fuarlarında gerçekleştirdiğimiz tanıtımların ardından dünyanın önde gelen yat üreticilerinden, brokerlarından ve uluslararası markalarından Bodrum Boat Show’a katılım talepleri aldık. Bugün Monaco, Amerika, Almanya, İngiltere, İtalya ve Fransa’dan firmalarımız bulunurken dünyaca ünlü İtalyan yat tasarımcısı Luca Dini’yi de Bodrum’da ağırlıyoruz. Şu anda bekleme listemizde yaklaşık 30 tekne ve 20 stant talebi bulunuyor ve önümüzdeki dönemde yeni bir iskeleyle en az 50 tekne daha sergileyebileceğimiz bir alan oluşturmayı planlıyoruz. Hedefimiz bugün 55 metreye kadar olan tekneleri ağırladığımız fuarımızda ilerleyen yıllarda 70-80 metrelik süper yatlara da yer açmak ve Bodrum’u uluslararası yatçılık dünyasının en önemli buluşma noktalarından biri hâline getirmek” dedi.

Boat Show kapılarını ziyaretçilere açtı... Gelecek yıl Cannes'ı geçeriz

Bodrum Boat Show’un daha ikinci yılında motor yatta Cannes’ı yakaladığına dikkat çeken Soydan, “Cannes Boat Show iki ayrı marinada düzenleniyor ve ana motor yat limanında yaklaşık 200-250 tekne, diğer marinada ise yaklaşık 300 tekne sergileniyor. Biz daha ikinci yılımızda Cannes’ın ana motor yat limanındaki tekne sayısına yaklaşmış durumdayız ve önümüzdeki yıl bu kapasiteyi aşabileceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Boat Show kapılarını ziyaretçilere açtı... Gelecek yıl Cannes'ı geçeriz

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak da geleneksel guletleri, tirhandilleri, nitelikli yat üretimi ve mavi yolculuk kültürüyle Türk yatçılığının uluslararası tanıtımı açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, “Hedefimiz Bodrum’un köklü denizcilik mirasını modern yatçılıkla buluşturarak fuarımızı Akdeniz’in önde gelen organizasyonları arasında kalıcı bir yere taşımak” diye konuştu.

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